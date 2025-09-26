Slušaj vest

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je zameniku Stranke slobode i pravde Borku Stefanoviću koji je izjavio da se "neslavna epizoda ćaci diplomatije u Njujorku završava nervoznim Vučićem koji nije privlačan za sastanak bilo kome od značaja za Srbiju".

- Neverovatna je lakoća sa kojom lideri tajkunske opozicije ispaljuju lako proverljive neistine, sa isključivim ciljem stvaranja mehura paralelne stvarnosti, uzdajući se u danonoćni rad sopstvenih medijskih trovačnica. U takvom imaginarijumu je moguće svaki uspeh predstaviti kao neuspeh i svaku malu pobedu kao veliki poraz. Međutim, činjenice su neumoljive, a narod Srbije dovoljno politički pismen da više ne naseda na takve medijske manipulacije - napisao je Starović na Iksu i dodao: