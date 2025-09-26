STAROVIĆ ODGOVORIO BORKU STEFANOVIĆU: Neverovatna je lakoća sa kojom lideri tajkunske opozicije ispaljuju lako proverljive neistine
Ministar za evropske integracije Nemanja Starović odgovorio je zameniku Stranke slobode i pravde Borku Stefanoviću koji je izjavio da se "neslavna epizoda ćaci diplomatije u Njujorku završava nervoznim Vučićem koji nije privlačan za sastanak bilo kome od značaja za Srbiju".
- Neverovatna je lakoća sa kojom lideri tajkunske opozicije ispaljuju lako proverljive neistine, sa isključivim ciljem stvaranja mehura paralelne stvarnosti, uzdajući se u danonoćni rad sopstvenih medijskih trovačnica. U takvom imaginarijumu je moguće svaki uspeh predstaviti kao neuspeh i svaku malu pobedu kao veliki poraz. Međutim, činjenice su neumoljive, a narod Srbije dovoljno politički pismen da više ne naseda na takve medijske manipulacije - napisao je Starović na Iksu i dodao:
- Predsednik Srbije je i ove godine imao izuzetno zapažen nastup pred Generalnom skupštinom UN, propraćen desetinama susreta sa liderima država sa svih meridijana. Svaki od tih razgovora je bio u funkciji ojačavanja međunarodne pozicije Republike Srbije i zaštite naših vitalnih nacionalnih interesa, što možda nije od posebnog značaja za Borka Stefanovića, ali za naš narod svakako jeste. To se odnosi i na susret predsednika Vučića sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, kojem Stefanović nikada neće imati priliku da u lice spočita beznačajnost.