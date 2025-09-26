Slušaj vest

Građani Srbije već 10 meseci trpe torturu blokadera koji ne prestaju da blokiraju ulice i remete svakodnevni život.

Ponovo su danas napravili kolaps na nekim od najprometnijih ulica i raskrsnica. Šačica njih je potpuno paralizovala ulicu Kneza Miloša, a kako možete videti na snimku, jedva su se skupili i za to.

Šačica blokadera maltretira narod Izvor: Kurir

Blokirali su i raskrsnicu u Novom Sadu, a koliko ih ima, lako možete da prebrojite. I ovde mala grupa blokadera stoji i maltretira narod koji ide na posao, po decu u školu ili završavaju neke druge obaveze. Zaista nečuveno.