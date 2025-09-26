Slušaj vest

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) najoštrije osuđuje nedopustivo ponašanje pojedinih nevladinih organizacija, medija, političkih stranaka i ostalih interesnih grupa koje vrše nezapamćeni pritisak na disciplinske organe Visokog saveta tužilaštva zbog pokretanja disciplinskog postiupka protiv tužiteljke Bojane Savovič.

- Ovakav spoljni uticaj je ne samo neprimeren već i zabranjen jer dovodi u pitanje rad Saveta pod pritiskom negativne kampanje protiv podnosilaca disciplinske prijave protiv Savovićke, uz istovremeno insistiranje da Savet omogući nešto što nije u njegovoj moći - saopšteno je iz UST.

Oni podsećaju da je ovo jedini postupak koji je disciplinska Komisija VST pokrenula protiv Savovićke, iako je razmatrala više disciplinskih prijava podnetih protiv nje zbog kršenja Zakona o javnom tužilaštvu i Etičkog kodeksa javnih tužilaca jer je u svojim istupima u javnosti, pored ostalog, zastupala stavove političke organizacije "Proglas", a sve uprkos ustavnoj i zakonskoj zabrani političkog delovanja javnih tužilaca.

- U ovom slučaju Savović je prijavljena disciplinskim organima VST jer se pre dve godine uvredljivim i krajnje neprimerenim rečima obratila svom tadašnjem nadređenom, kolegi, javnom tužiocu Miodragu Markoviću, inače članu UST. Upravo je sada Marković od žrtve postao predmet negativne kampanje u pojedinim medijima koji plasiranjem netačnih informacija skreću pažnju sa Savovićkine odgovornosti i vrše neprimereni uticaj na disciplinsku komisiju VST - navode iz UST i dodaju:

Bojana Savović Foto: Screenshot

- Sa istim ciljem nevladina organizacija CEPRIS i ostali branitelji Savovićke insistiraju da se njeno saslušanje, koje je zakazano za ponedeljak 29. septembar, javno prenosi, iako Savet nema za to tehničkih mogućnosti, a disciplinska Komisija je već odobrila da tri predstavnika javnosti prisustvuju pomenutom saslušanju. Istovremeno postavljamo pitanje predsedniku VST Branku Stamenkoviću zašto nikada nije od spoljnih pritisaka zaštitio nijednog svog kolegu koji se našao na udaru negativnih kampanja i napada u javnosti izuzev kada je njihov predmet bila vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac.

Takođe, iz UST pitaju i da li Dolovac i Stamenković štite Bojanu Savović, s obrizom da nikada ni po jednoj, osim prijave u ovom slučaju, disciplinska Komisija nije protiv nje pokrenula postupak.