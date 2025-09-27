Slušaj vest

"Čast mi je što sam u Srbiji u okviru svoje prve zvanične posete kao ađutant general Nacionalne garde Ohaja. Ova poseta potvrđuje snagu i dugovečnost Programa partnerstva između Srbije i države Ohajo, koji će sledeće godine obeležiti svoju dvadesetogodišnjicu. Ponosni smo na poverenje i međusobno poštovanje koje se razvilo između naših institucija i naših naroda."

Ovim rečima novi komandant Nacionalne garde Ohaja, brigadni general Metju Vudraf, otvara razgovor za Kurir. Tokom svoje posete sastao se s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, s kojim je, kaže, imao veoma konstruktivan razgovor, bio je na vojnoj paradi i prikaz je ocenio impresivnim.

Bili ste gost na paradi Vojske Srbije "Snaga jedinstva". Kakve utiske nosite? Koliko se Vojska Srbije modernizovala?

- Parada je zaista bila impresivna. Ona je pokazala ne samo profesionalizam i disciplinu Vojske Srbije već i značajan napredak koji je Srbija postigla u modernizaciji svojih oružanih snaga. Od napredne opreme do uvežbanih formacija, jasno je da Srbija ulaže u svoje odbrambene kapacitete, a istovremeno neguje snažan osećaj tradicije i ponosa. Bila mi je čast da to lično vidim.

Brigadni general Metju S. Vudraf Foto: Beta Msp, Dragan Kujundžić

Prethodno ste se sastali s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Kako je protekao taj susret?

- Sastanak s predsednikom Vučićem bio je veoma konstruktivan. Razgovarali smo o dugogodišnjem partnerstvu između Srbije i Nacionalne garde Ohaja i o zajedničkim vrednostima na kojima počiva naša saradnja. Cenim posvećenost predsednika Vučića regionalnoj stabilnosti i međunarodnoj saradnji, kao i priliku da potvrdimo naše zajedničke ciljeve za dalji napredak.

Saradnja između Srbije i Nacionalne garde Ohaja traje od 2006. godine. Šta danas vidite kao najvažniji korak u narednom periodu kako bi strateško partnerstvo ušlo u novu fazu razvoja?

- Sledeći važan korak je širenje naše saradnje van tradicionalnih vojnih aktivnosti. Već beležimo uspehe u oblastima poput humanitarne pomoći i obrazovanja, a verujem da će produbljivanje tih napora - naročito u odgovoru na katastrofe, sajber odbrani i civilno-vojnoj saradnji - podići naše partnerstvo na novi nivo. Kontinuirana saradnja na lokalnom i nacionalnom nivou dodatno će ojačati veze između naših naroda.

O Srbiji i ljudima: Imate nešto posebno, snažan osećaj ponosa, toplinu i iskrenost

Već ste bili u Srbiji, a sada prvi put dolazite kao komandant Nacionalne garde Ohaja. Rekli ste da se ovde osećate kao kod kuće, što je lepo čuti. Šta je to što vam se toliko dopada u Srbiji i kada planirate ponovo da dođete?

- Postoji nešto zaista posebno u Srbiji što ostaje s vama dugo nakon što odete. Pre svega - ljudi. Toplina, gostoprimstvo i iskrenost su izuzetni. Bilo da sam na sastancima s vojnim liderima, lokalnim zvaničnicima ili članovima zajednice, uvek se osećam dobrodošlo i uvaženo. Postoji snažan osećaj ponosa u srpskoj kulturi, koji se izražava u svemu - od načina na koji vas ljudi pozdravljaju do toga kako dele svoju istoriju i tradiciju. Radujem se ponovnom dolasku uskoro, naročito dok se pripremamo da sledeće godine obeležimo 20-godišnjicu našeg partnerstva. To će biti jubilej dostojan zajedničkog obeležavanja.

Da li je saradnja s Nacionalnom gardom Ohaja promenila percepciju srpskog vojnika u Americi i američkog vojnika u Srbiji?

- Svakako. Kroz zajedničke vežbe i razmene izgradili smo međusobno poštovanje i razumevanje. Srpski vojnici se u SAD vide kao profesionalni, sposobni i posvećeni partneri. Američki vojnici koji su sarađivali sa srpskim kolegama često govore s velikim uvažavanjem o njihovoj disciplini, gostoprimstvu i predanosti. Ti odnosi su humanizovali naše snage jedne drugima i stvorili trajna prijateljstva.

D427E2A2-7D5E-492D-8A2B-C6D70B90B0B3.JPG
Foto: Dragan Kujundžić

Da li u Nacionalnoj gardi Ohaja vidite Srbiju kao važnog aktera na Balkanu? Da li smatrate da u budućnosti, radeći rame uz rame, možemo doprineti opštoj bezbednosti sveta, a preciznije stabilnijem regionu, ako je Srbija ključni faktor stabilnosti na Balkanu?

- Srbija je nesumnjivo ključni akter na Balkanu. Njena strateška lokacija, profesionalne oružane snage i posvećenost mirovnim misijama čine je važnom u doprinosu regionalnoj stabilnosti. Radeći zajedno, možemo pomoći u izgradnji bezbednijeg i otpornijeg regiona. Naše partnerstvo je dokaz šta je moguće kada nacije sarađuju uz međusobno poštovanje i zajednički cilj.

SARADNJA SRBIJE I NACIONALNE GARDE OHAJA - KLJUČNE ČINJENICE

- 19 godina zvanične saradnje

- 2006. godine uspostavljeno partnerstvo između Srbije i Nacionalne garde američke savezne države Ohajo, u okviru globalnog programa "State Partnership Program" (SPP).

- više od 100 aktivnosti je realizovano putem partnerstva, uključujući zajedničke vojne vežbe, razmene znanja, stručne posete i obuke

373b02b7-e44e-41d2-bc95-939b07a2eeca.jpg
Foto: Dragan Kujundžić

Manje je poznato da saradnja obuhvata i oblasti iz civilnog sektora, poput visokog obrazovanja. Šta možete da kažete o tome?

- Obrazovanje je snažan most između nacija. Naše partnerstvo je podržalo akademske razmene, istraživačku saradnju i programe razvoja liderstva. Ove inicijative ne samo da obogaćuju pojedinačne karijere već i jačaju institucionalne veze. Univerziteti u Ohaju i Srbiji našli su zajedničke tačke u oblastima poput inženjerstva, javnog zdravlja i međunarodnih odnosa, i raduje nas što se to nastavlja.

av.jpg
Screenshot 2025-09-18 235408.jpg
2025_09_18_13_33_14_429_1758195329.jpg
Screenshot 2025-09-18 104029.jpg