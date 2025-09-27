Već ste bili u Srbiji, a sada prvi put dolazite kao komandant Nacionalne garde Ohaja. Rekli ste da se ovde osećate kao kod kuće, što je lepo čuti. Šta je to što vam se toliko dopada u Srbiji i kada planirate ponovo da dođete?

- Postoji nešto zaista posebno u Srbiji što ostaje s vama dugo nakon što odete. Pre svega - ljudi. Toplina, gostoprimstvo i iskrenost su izuzetni. Bilo da sam na sastancima s vojnim liderima, lokalnim zvaničnicima ili članovima zajednice, uvek se osećam dobrodošlo i uvaženo. Postoji snažan osećaj ponosa u srpskoj kulturi, koji se izražava u svemu - od načina na koji vas ljudi pozdravljaju do toga kako dele svoju istoriju i tradiciju. Radujem se ponovnom dolasku uskoro, naročito dok se pripremamo da sledeće godine obeležimo 20-godišnjicu našeg partnerstva. To će biti jubilej dostojan zajedničkog obeležavanja.