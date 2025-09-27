NOVI KOMANDANT NACIONALNE GARDE OHAJO ZA KURIR: Srbija je nesumnjivo ključni akter na Balkanu
"Čast mi je što sam u Srbiji u okviru svoje prve zvanične posete kao ađutant general Nacionalne garde Ohaja. Ova poseta potvrđuje snagu i dugovečnost Programa partnerstva između Srbije i države Ohajo, koji će sledeće godine obeležiti svoju dvadesetogodišnjicu. Ponosni smo na poverenje i međusobno poštovanje koje se razvilo između naših institucija i naših naroda."
Ovim rečima novi komandant Nacionalne garde Ohaja, brigadni general Metju Vudraf, otvara razgovor za Kurir. Tokom svoje posete sastao se s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, s kojim je, kaže, imao veoma konstruktivan razgovor, bio je na vojnoj paradi i prikaz je ocenio impresivnim.
Bili ste gost na paradi Vojske Srbije "Snaga jedinstva". Kakve utiske nosite? Koliko se Vojska Srbije modernizovala?
- Parada je zaista bila impresivna. Ona je pokazala ne samo profesionalizam i disciplinu Vojske Srbije već i značajan napredak koji je Srbija postigla u modernizaciji svojih oružanih snaga. Od napredne opreme do uvežbanih formacija, jasno je da Srbija ulaže u svoje odbrambene kapacitete, a istovremeno neguje snažan osećaj tradicije i ponosa. Bila mi je čast da to lično vidim.
Prethodno ste se sastali s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Kako je protekao taj susret?
- Sastanak s predsednikom Vučićem bio je veoma konstruktivan. Razgovarali smo o dugogodišnjem partnerstvu između Srbije i Nacionalne garde Ohaja i o zajedničkim vrednostima na kojima počiva naša saradnja. Cenim posvećenost predsednika Vučića regionalnoj stabilnosti i međunarodnoj saradnji, kao i priliku da potvrdimo naše zajedničke ciljeve za dalji napredak.
Saradnja između Srbije i Nacionalne garde Ohaja traje od 2006. godine. Šta danas vidite kao najvažniji korak u narednom periodu kako bi strateško partnerstvo ušlo u novu fazu razvoja?
- Sledeći važan korak je širenje naše saradnje van tradicionalnih vojnih aktivnosti. Već beležimo uspehe u oblastima poput humanitarne pomoći i obrazovanja, a verujem da će produbljivanje tih napora - naročito u odgovoru na katastrofe, sajber odbrani i civilno-vojnoj saradnji - podići naše partnerstvo na novi nivo. Kontinuirana saradnja na lokalnom i nacionalnom nivou dodatno će ojačati veze između naših naroda.
Već ste bili u Srbiji, a sada prvi put dolazite kao komandant Nacionalne garde Ohaja. Rekli ste da se ovde osećate kao kod kuće, što je lepo čuti. Šta je to što vam se toliko dopada u Srbiji i kada planirate ponovo da dođete?
- Postoji nešto zaista posebno u Srbiji što ostaje s vama dugo nakon što odete. Pre svega - ljudi. Toplina, gostoprimstvo i iskrenost su izuzetni. Bilo da sam na sastancima s vojnim liderima, lokalnim zvaničnicima ili članovima zajednice, uvek se osećam dobrodošlo i uvaženo. Postoji snažan osećaj ponosa u srpskoj kulturi, koji se izražava u svemu - od načina na koji vas ljudi pozdravljaju do toga kako dele svoju istoriju i tradiciju. Radujem se ponovnom dolasku uskoro, naročito dok se pripremamo da sledeće godine obeležimo 20-godišnjicu našeg partnerstva. To će biti jubilej dostojan zajedničkog obeležavanja.
Da li je saradnja s Nacionalnom gardom Ohaja promenila percepciju srpskog vojnika u Americi i američkog vojnika u Srbiji?
- Svakako. Kroz zajedničke vežbe i razmene izgradili smo međusobno poštovanje i razumevanje. Srpski vojnici se u SAD vide kao profesionalni, sposobni i posvećeni partneri. Američki vojnici koji su sarađivali sa srpskim kolegama često govore s velikim uvažavanjem o njihovoj disciplini, gostoprimstvu i predanosti. Ti odnosi su humanizovali naše snage jedne drugima i stvorili trajna prijateljstva.
Da li u Nacionalnoj gardi Ohaja vidite Srbiju kao važnog aktera na Balkanu? Da li smatrate da u budućnosti, radeći rame uz rame, možemo doprineti opštoj bezbednosti sveta, a preciznije stabilnijem regionu, ako je Srbija ključni faktor stabilnosti na Balkanu?
- Srbija je nesumnjivo ključni akter na Balkanu. Njena strateška lokacija, profesionalne oružane snage i posvećenost mirovnim misijama čine je važnom u doprinosu regionalnoj stabilnosti. Radeći zajedno, možemo pomoći u izgradnji bezbednijeg i otpornijeg regiona. Naše partnerstvo je dokaz šta je moguće kada nacije sarađuju uz međusobno poštovanje i zajednički cilj.
- 19 godina zvanične saradnje
- 2006. godine uspostavljeno partnerstvo između Srbije i Nacionalne garde američke savezne države Ohajo, u okviru globalnog programa "State Partnership Program" (SPP).
- više od 100 aktivnosti je realizovano putem partnerstva, uključujući zajedničke vojne vežbe, razmene znanja, stručne posete i obuke
Manje je poznato da saradnja obuhvata i oblasti iz civilnog sektora, poput visokog obrazovanja. Šta možete da kažete o tome?
- Obrazovanje je snažan most između nacija. Naše partnerstvo je podržalo akademske razmene, istraživačku saradnju i programe razvoja liderstva. Ove inicijative ne samo da obogaćuju pojedinačne karijere već i jačaju institucionalne veze. Univerziteti u Ohaju i Srbiji našli su zajedničke tačke u oblastima poput inženjerstva, javnog zdravlja i međunarodnih odnosa, i raduje nas što se to nastavlja.