Ministar spoljnih poslova Marko Đurić demantovao je navode zamenika predsednika Stranke slobode i pravde, Borka Stafanovića i naglasio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio pozvan na večernji prijem kod predsednika SAD Donalda Trampa i to još 2. septembra.

"Predsednik Vučić jeste bio pozvan na večernji prijem kod predsednika Trampa za šefove država i vlada, zvanično, i to još 2. septembra. Nije bio u prilici da prisustvuje zbog bilateralnih sastanaka u isto vreme. Inače, naš predsednik je uz ministra Lavrova jedini evropski lider koji je imao pun bilateralni sastanak sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom. Dakle, ne priliku za selfi na hodniku – kao zvaničnici nekih drugih zemalja i teritorija.

Predsednik Vučić i naša delegacija su u okvirima jednog od najboljih učešća naše zemlje na nedelji UN ikada ostvarili desetine sastanaka, sporazuma, promotivnih događaja u organizaciji naše Misije itd.

Pomalo mi je i žao što moram da demaskiram neistine koje na zlurad i neprofesionalan način u javnost plasira Borko Stefanović, zato što smatram da je on u dužem vremenskom periodu nama politički veoma koristan čovek – hodajuća antireklama za bilo kakvu opoziciju. Uzgred, jedino mesto na kome on može da vidi i Rubija i Trampa i Lavrova i Putina su tuđe fotografije (najčešće predsednika Vučića sa sastanaka sa ovim liderima)", istakao je Đurić.

