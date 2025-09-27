KOSOVSKA DRŽAVNOST NE MOŽE DA SE POTVRDI! Srbija u UN učvrstila svoju poziciju za ozbiljne rezultate u budućnosti
Strateški osmišljen i ozbiljno planiran nastup Srbije tokom zasedanja Generalne skupštine UN, u čijem centru su bili obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na najvažnijoj svetskoj sceni i aktivna diplomatska aktivnost naše delegacije, dodatno je učvrstio pozicije Srbije u zaštiti svojih nacionalnih i državnih interesa.
Pred celim svetom je demonstrirano da kosovska državnost ne može da se potvrdi, da rastu argumenti u korist Srbije i da delovanje Srbije u tom pravcu dobija zamah, ocenjuju sagovornici Kurira. U prilog takvoj proceni idu i kritike javnosti na Kosovu u kojima se govori o potpunoj nemoći prištinske delegacije da uopšte dođe do sagovornika na Ist Riveru.
Važno mesto
Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je Srbija i ove godine na najbolji način iskoristila priliku da na najvažnijoj globalnoj sceni zaštiti državne i nacionalne interese i tamo pokaže da je srpski položaj na dobrim osnovama.
- Nije slučajno što je predsednik Vučić u svom govoru podvukao nacionalne interese, u prvom redu pitanje Kosova i Metohije. Važno je baš s tog mesta podsetiti međunarodnu zajednicu na njene važeće obaveze iz Rezolucije 1244, koja i dalje važi i obavezuje. Kosovo nije članica UN i oni nemaju ni šansu da na bilo koji način deluju u tom prostoru. Dosad su koristili takozvane prijatelje Kosova s mogućnošću da eventualno uđu u zgradu i da po hodnicima nekoga saleću. Ove godine im je situacija otežana činjenicom da ovu vladajuću strukturu nova Trampova administracija apsolutno ne doživljava kao partnere i to im je znatno otežalo mogućnost da na bilo koji način deluju u Njujorku. Kritike u samoj Prištini pokazuju u kojoj meri je to realno stanje - objašnjava Milivojević.
On naglašava da je Srbija iz svega toga dobila najvažniju potvrdu - da kosovska državnost ne može da se potvrdi.
- Videlo se da na globalnoj sceni rastu argumenti u našu korist i da naše delovanje u tom pravcu dobija na težini i na zamahu. Najava predsednika da bi moglo da se pojavi još zemalja koje će povući priznaje jasno govori o tome. Ovo zasedanje je pokazalo da je i spoljnopolitički stav i međunarodni položaj Srbije čvrst i da principi na kojima se zasniva odbrana nacionalnih državnih interesa daju rezultat. I treća stvar je da se okolnosti menjaju polako u našu korist, ali treba biti strpljiv. Strateško partnerstvo koje počinjemo da gradimo sa Amerikom ima odjeka - zaključuje Milivojević.
Strateški nastup
I direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da je izbalansirana politika Srbije dobila potvrdu svoje ispravnosti i da postoje razlozi da se u budućnosti očekuju ozbiljni rezultati.
- Od Srbije su svi mogli da čuju zalaganje da se uvaži međunarodno pravo, koje treba da štiti male zemlje, a ne da bude urušavano u interesu sila. Opet smo pokazali svoju opredeljenost ka srednjem putu, ka traženju načina da se ovo turbulentno i izazovno vreme po bezbednost prevaziđe dijalogom i traženjem rešenja, uvažavajući interese manjih zemalja. Kada je reč o KiM, mislim da je urađen jedan ozbiljan posao, ne samo na sednici GS UN. Vučić i van toga nije propuštao da istakne sve o teroru koji se sprovodi nad našim narodom. Jasno je i iz prisustva kosovske delegacije da se mnogo toga promenilo i da oni ne samo da nisu imali pristup ozbiljnim ljudima nego kao da nisu nigde bili prisutni. Nikad niži profil sastanaka i nikada manja pažnja jednoj delegaciji. Srbija je, s druge strane, imala strateški osmišljen i ozbiljno planiran nastup u Njujorku. Osim pomenutih sastanaka i govora, imali smo medijsku kampanja koja je američku javnost upoznala s problemima Srba na KiM. Tako ozbiljno osmišljen plan sigurno može da proizvede ozbiljne rezultate - naglašava Miletić.