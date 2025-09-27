Slušaj vest

Strateški osmišljen i ozbiljno planiran nastup Srbije tokom zasedanja Generalne skupštine UN, u čijem centru su bili obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na najvažnijoj svetskoj sceni i aktivna diplomatska aktivnost naše delegacije, dodatno je učvrstio pozicije Srbije u zaštiti svojih nacionalnih i državnih interesa.

Pred celim svetom je demonstrirano da kosovska državnost ne može da se potvrdi, da rastu argumenti u korist Srbije i da delovanje Srbije u tom pravcu dobija zamah, ocenjuju sagovornici Kurira. U prilog takvoj proceni idu i kritike javnosti na Kosovu u kojima se govori o potpunoj nemoći prištinske delegacije da uopšte dođe do sagovornika na Ist Riveru.

Važno mesto

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je Srbija i ove godine na najbolji način iskoristila priliku da na najvažnijoj globalnoj sceni zaštiti državne i nacionalne interese i tamo pokaže da je srpski položaj na dobrim osnovama.

- Nije slučajno što je predsednik Vučić u svom govoru podvukao nacionalne interese, u prvom redu pitanje Kosova i Metohije. Važno je baš s tog mesta podsetiti međunarodnu zajednicu na njene važeće obaveze iz Rezolucije 1244, koja i dalje važi i obavezuje. Kosovo nije članica UN i oni nemaju ni šansu da na bilo koji način deluju u tom prostoru. Dosad su koristili takozvane prijatelje Kosova s mogućnošću da eventualno uđu u zgradu i da po hodnicima nekoga saleću. Ove godine im je situacija otežana činjenicom da ovu vladajuću strukturu nova Trampova administracija apsolutno ne doživljava kao partnere i to im je znatno otežalo mogućnost da na bilo koji način deluju u Njujorku. Kritike u samoj Prištini pokazuju u kojoj meri je to realno stanje - objašnjava Milivojević.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

On naglašava da je Srbija iz svega toga dobila najvažniju potvrdu - da kosovska državnost ne može da se potvrdi.

- Videlo se da na globalnoj sceni rastu argumenti u našu korist i da naše delovanje u tom pravcu dobija na težini i na zamahu. Najava predsednika da bi moglo da se pojavi još zemalja koje će povući priznaje jasno govori o tome. Ovo zasedanje je pokazalo da je i spoljnopolitički stav i međunarodni položaj Srbije čvrst i da principi na kojima se zasniva odbrana nacionalnih državnih interesa daju rezultat. I treća stvar je da se okolnosti menjaju polako u našu korist, ali treba biti strpljiv. Strateško partnerstvo koje počinjemo da gradimo sa Amerikom ima odjeka - zaključuje Milivojević.

Strateški nastup

I direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenjuje za Kurir da je izbalansirana politika Srbije dobila potvrdu svoje ispravnosti i da postoje razlozi da se u budućnosti očekuju ozbiljni rezultati.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija