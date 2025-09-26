Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom.

- Razgovarali smo o nastavku saradnje i očuvanju našeg "čeličnog prijateljstva" koje traje već 70 godina - naveo je Vučević na svom Instagramu.

On je ukazao da su zahvaljujući viziji predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Si Đinpinga, Srbija i Kina izgradile odnose strateškog partnerstva koji su na ponos i korist naših naroda.

