sastanak
ČELIČNO PRIJATELJSTVO: Vučević sa Li Mingom o nastavku saradnje Srbije i Kine
Slušaj vest
Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom.
- Razgovarali smo o nastavku saradnje i očuvanju našeg "čeličnog prijateljstva" koje traje već 70 godina - naveo je Vučević na svom Instagramu.
On je ukazao da su zahvaljujući viziji predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Si Đinpinga, Srbija i Kina izgradile odnose strateškog partnerstva koji su na ponos i korist naših naroda.
Reaguj
8