- Hoćemo li čuti izvinjenje od Borka i ostalih brzopoteznih manipulanata? Ne. Zato što njima nije važna istina, a ni ugled Srbije i naših institucija. Njima je važno da udare po Srbiji. A takođe ne razumeju, jer nisu nikada takvu politiku vodili, da su ozbiljni, sadržajni razgovori, neuporedivo važniji od fotografija. Tokom takvih razgovora se izborite za Srbiju, a fotografijama se borite za svoj imidž. A njima je imidž vazda bio važniji od politike i rezultata. I na kraju UN balade, samo Aleksandar Vučić i Sergej Lavrov imali pune bilateralne sastanke sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom. I, šta ćemo sad? Zaključak: Ne ponižavaju ovakvi kao Borko ili hrvatski mediji, ovakvim ovjavama i lažima Aleksandra Vučića, već ponižavaju sebe - iz dana u dan - napisala je Ana Brnabić na Iksu.