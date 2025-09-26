Slušaj vest

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije stupiće na snagu 1. oktobra jer su SAD pristale da produže njihovo neuvođenje za svega četiri dana. To je izjavio sinoć i predsednik Srbije Aleksandar Vučić,navodeći da je Srbija kolateralna šteta odnosa Amerike i Rusije.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su to analizirali bili su Milan Antonijević, pravnik i prof.dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Antonijević se osvrnuo na sankcije našoj naftnoj industriji:

- Ovo jeste jedan od većih izazova proteklih godina, od energetskog dela zavisi privreda i snabdevanje i sve ono što jeste vezano za NIS. Verujem da će biti jakih poteza naše Vlade, nadam se da će Rusi sa razumevanjem pristupiti i uočiti probleme sa kojima se suočavamo. Nalazimo se između čekića i nakovnja, nije nam prvi put, ali ovo jeste najveći energetski izazov za Srbiju proteklih godina.

Miletić je diskutovao o energetskoj stabilnosti i odnosa u svetu:

- Postoji tendencija SAD da sve što dolazi u Evropu od energenata ide preko njih, to je strateški potez koji sprovode, pa je i ovo segment našeg regionalnog problema. Nemam prevelike strahove da će se alternative naći, devet meseci je prošlo otkako smo saznali za ove sankcije, pa do danas. Mene zabrinjava ne sagledavanje situacije sa ruske strane, nije predlog našeg predsednika nije bio prihvatljiv za Ruse. Rusija ili ne razume svoju poziciju ili nema dobre namere.

Glas Srbije se čuo iz UN kada je Njujork pomno slušao našeg predsednika, a Antonijević je istakao najupečatljivije trenutke:

- Najznačajnije je ostajanje na pozicijama koje je Srbija i ranije gradila, ali bih istakao deo koji se tiče realnosti i ogromnog broja sukoba u kojima Srbija ne učestvuje direktno, ali svi zahtevaju podele i rastuće tenzije, pa i sve ono što se kod nas dešava i narušava unutrašnju stabilnost. Predsednik je govorio o dezinformacijama kao načinu ratovanja protiv država poput Srbije.

Miletić se nadovezao, pa istakao:

- Iskreno, govor je odlično pripremljen, izbalansiran, ali hrabar. To je bila karakteristika predsednika Vučića i prošle godine. Rani su pritisci na nas, složena je pozicija koju održavamo u kontinuitetu. Prvo, imamo prošlost, pocepanu Jugoslaviju, pritisci iz regiona, teror na KiM, sve su to okolnosti koji se prelamaju i na spoljnu politiku. Mi se borimo za međunarodno pravo, ali nailazimo na dosta licemerja.

