Predsednik Srbije Aleksandar Vučićdirektno se uključio iz Njujorka gde je imao niz susreta sa svetskim zvaničnicima, a potom komentarisao sva aktuelna dešavanja.

Vučić je pre svega govorio o sankcijama NIS-u.

- Razgovarali smo sa nemačkim pirvednicima, sa mnogim delegacijama, prisustvovali važnim govorima, poput kineskog predstavnika, razgovarali sa njima, sa drugima. Na uspešan način smo obavili svoj posao, a to je izazivalo nervozu kod onih koji Srbiji žele loše, pa su činili neke greške i davali izjave koje su loše po njih. Vodili smo od jutros razgovore u vezi sankcija Naftnoj industriji Srbije. Molili smo za još jedan produžetak ali ne verujem da će do toga doći. Imali smo ozbiljne i duge razgovore, ali ne verujem da će promene biti.

Vučić je uporedio atmosferu zasedanja ove i prošle godine, ali posebno sada nakon ubistva Čarlija Kirka.

- Želim da vas obavestim, u Generalnoj skupštini UN je najmanje 20 šefova vlada govorili i pominjalo Kirka i događaje u SAD. To je za neke republikance, a oni su na vlasti, važniji događaj nego 11. septembar 2001. godine. I oni to ističu. Za njih ne postoji važnija tema, to je prelomni momenat. Oni će svoje političke poteze da grade u budućnosti.

Predsednik je govorio i o susretima sa svetskim zvaničnicima i prijemima kod američkog predsednika.

- Kada ulazi neko da govori ko im se sviđa oni ulaze unutra, kada ne, onda izađu. Ljudi se ponašaju u skladu sa tim šta žele da objave na nekoj mreži pa da dobiju lajk više. Svet ne ide u dobrom smeru. Predstavnik jedne afričke zemlje je o tome govorio. Rekao je "Tramp je primio Putina na Aljasci, umesto da mu ceo svet aplaudira, ceo svet liberalni mu je okrenuo leđa. Zato pto su svi bili zainteresovani za nastavak rata. Oni nisu hteli mir. Oni su samo hteli poraz Rusije". Zato je Tramp i menjao ploču jer su oni od kojih je očekivao podršku bili protiv njega. Oni vam kreairaju takvu sredinu i atmosferu da političari čeznu da se njima dodvore. Tako da, trudio sam se da čujem što više ljudi.

- Svi se vraćaju u svoje rovove da ih kopaju još dublje. Biće još mnogo sukoba. Plašim se da ćemo sledeće godine skupštinu UN dočekati u težim uslovima.

- Priština je posebno nervozna, meni su ti razlozi razumljivi. Ništa im nije ovde išlo kako su hteli. Oni su ljudi uspeli da prodaju trik kako se ona videla sa Trampom, a Vučić nije. Tu priču ne bi ni moj Vukan progutao. Svaki od šefova delegacija dobio je poziv za prijem kod američkog predsednika. Dođete, čekate 3 sata, oni vas uvedu, provedete sa njima 25-40 sekundi. Oni vas uslikaju i vi odete odatle. I onda još sat vremena da izađete napolje. Tog dana imao sam mnogo važnih bilaterala, nisam mogao da budem prisutan, a nekada je an to dolazilo oko 150 lidera, a sada mnogo manje. I na nešto što je tako rutinska stvar, prosto prikaz dominacije ili nešto lepo što predstavnici organizuju, oni su to predstavili kao neke tobož važne razgovore u kojima Srbija nije prisustvovala. Oni su ljuti na svoje rukovodstvo zato što su videli da smo jedino mi jedini uz Lavrova imali sastanak sa Rubiom. Nezadovoljni su sa svim onim špto se zbivali u zgradi UN gde su mogli da prošetaju krug i izađu napolje iako su se trudili da dobiju razgovore i sa Guterašom i mnogim drugima.

O konstantnim lažima u hrvatskim medijima, predsednik je istakao da se mogu pročitati samo lažna izveštavanja.

- Domagoj Margetić, ne znam šta radi u životu ali je patološki lažov koji je rekao da moja ćerka živi u velelepnoj kući u Berlinu. Moja ćerka je živela u kampusu u sobi sa 4 devojke koje su delile jedno kupatilo. Ja dogovarao sa Hrvatima nešto? To je dokaz da nije normalan, nema tog doktora koji može da mu pomogne. Naše je da razgovaramo sa Rusima, pre svega. Njihova je većinski kompanija, da vidimo šta misle, da razgovaramo sa Amerikancima i da vidimo kako da izvučemo zemlju.

- Sa Milanovićem sam se video samo 2 minuta. Usputno se sreli i razmenili nekoliko rečenica. Da se vidimo u Draču, pa me pitao hoću li da dođem. Rekao sam da ako mogu, doći ću.

O generalu Nebojši Pavkoviću koji će prevremeno biti pušten iz Haga, Vučić kaže: