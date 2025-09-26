Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se obratio iz Njujorka, govorio je o efektima atentata na Čarlija Kirka.

"U Generalnoj skupštini UN je najmanje 20 šefova vlada govorilo i pominjalo Kirka i događaje u SAD. To je za neke republikance, a oni su na vlasti, važniji događaj nego 11. septembar 2001. godine. I oni to ističu. Za njih ne postoji važnija tema, to je prelomni momenat. Oni će svoje političke poteze da grade u budućnosti", naveo je Vučić.

Ne propustitePolitikaNEPOKOLEBLJIVO! Vučićeve poruke pred UN odjeknule svetom: MALA SRBIJA OSTALA VELIKA U ODBRANI ISTINE!
Screenshot 2025-09-24 185829.png
PolitikaNIZ VAŽNIH SUSRETA SA EVROPSKIM I REGIONALNIM LIDERIMA U NJUJORKU Vučić razgovarao i sa Netanjahuom: Srećan sam što je Srbija uvažena i prepoznatljiva svuda
13213213213.jpg
PolitikaOGLASIO SE NETANJAHU NAKON SASTANKA S VUČIĆEM: Zahvalio sam predsedniku Srbije na njegovoj podršci Izraelu da se oslobode svi taoci koje drži Hamas
11.jpg
Politika"OVO JE KAMPANJA PROTIV JEDNOG ČOVEKA KOJI IM SMETA" Brnabić o pisanju hrvatskih medija: Ljudi treba da vide ponovo koliko su slični s blokaderima
IMG-20250920-WA0594.jpg