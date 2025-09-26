Politika
VUČIĆ O ATMOSFERI U AMERICI POSLE UBISTVA KIRKA: Za neke republikance, a oni su na vlasti, to je važniji događaj nego 11. septembar
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se obratio iz Njujorka, govorio je o efektima atentata na Čarlija Kirka.
"U Generalnoj skupštini UN je najmanje 20 šefova vlada govorilo i pominjalo Kirka i događaje u SAD. To je za neke republikance, a oni su na vlasti, važniji događaj nego 11. septembar 2001. godine. I oni to ističu. Za njih ne postoji važnija tema, to je prelomni momenat. Oni će svoje političke poteze da grade u budućnosti", naveo je Vučić.
