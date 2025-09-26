Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka i naveo da je i danas imao razgovore vezane za sankcije NIS-u.

Podsetimo, sankcije NIS-u biće uvedene 1.oktobra.

"Vodili smo od jutros razgovore u vezi sankcija Naftnoj industriji Srbije. Molili smo za još jedan produžetak, ali ne verujem da će do toga doći", rekao je Vučić i dodao:

"Imali smo ozbiljne i duge razgovore, ali ne verujem da će promene biti".

