Politika
VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-u: Molili smo za još jedan produžetak, ali ne verujem da će do toga doći
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka i naveo da je i danas imao razgovore vezane za sankcije NIS-u.
Podsetimo, sankcije NIS-u biće uvedene 1.oktobra.
"Vodili smo od jutros razgovore u vezi sankcija Naftnoj industriji Srbije. Molili smo za još jedan produžetak, ali ne verujem da će do toga doći", rekao je Vučić i dodao:
"Imali smo ozbiljne i duge razgovore, ali ne verujem da će promene biti".
Reaguj
2