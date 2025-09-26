Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se svi vraćaju u svoje rovove da ih kopaju još dublje.

Obraćajući se iz Njujorka, predsednik Vučić je govorio o Generalnoj skupštini UN, na kojoj je učestvovao.

"Kada ulazi neko da govori ko im se sviđa oni ulaze unutra, kada ne, onda izađu. Ljudi se ponašaju u skladu sa tim šta žele da objave na nekoj mreži pa da dobiju lajk više. Svet ne ide u dobrom smeru. Predstavnik jedne afričke zemlje je o tome govorio. Rekao je 'Tramp je primio Putina na Aljasci, umesto da mu ceo svet aplaudira, ceo svet liberalni mu je okrenuo leđa. Zato što su svi bili zainteresovani za nastavak rata. Oni nisu hteli mir. Oni su samo hteli poraz Rusije'. Zato je Tramp i menjao ploču jer su oni od kojih je očekivao podršku bili protiv njega. Oni vam kreairaju takvu sredinu i atmosferu da političari čeznu da se njima dodvore. Tako da, trudio sam se da čujem što više ljudi", rekao je Vučić i dodao:

"Svi se vraćaju u svoje rovove da ih kopaju još dublje. Biće još mnogo sukoba. Plašim se da ćemo sledeće godine skupštinu UN dočekati u težim uslovima".

