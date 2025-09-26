Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom direktnog uključenja iz Njujorka govorio i o svom odsustvu sa prijema kod američkog predsednikaDonalda Trampa tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, iako je bio pozvan na nju.

Kako je Vučić istakao, tog dana imao je niz važnih bilateralnih sastanaka, te zbog toga nije mogao da prisustvuje prijemu.

Predsednik je takođe rekao i da je svaki od šefova delegacija dobio poziv za prijem kod predsednika SAD.

- Priština je posebno nervozna, meni su ti razlozi razumljivi. Ništa im nije ovde išlo kako su hteli. Oni su ljudi uspeli da prodaju trik kako se ona videla sa Trampom, a Vučić nije. Tu priču ne bi ni moj Vukan progutao. Svaki od šefova delegacija dobio je poziv za prijem kod američkog predsednika. Dođete, čekate 3 sata, oni vas uvedu, provedete sa njima 25-40 sekundi. Oni vas uslikaju i vi odete odatle. I onda još sat vremena da izađete napolje. Tog dana imao sam mnogo važnih bilaterala, nisam mogao da budem prisutan, a nekada je na to dolazilo oko 150 lidera, a sada mnogo manje. I na nešto što je tako rutinska stvar, prosto prikaz dominacije ili nešto lepo što predstavnici organizuju, oni su to predstavili kao neke tobož važne razgovore u kojima Srbija nije prisustvovala - rekao je i dodao:

- Oni su ljuti na svoje rukovodstvo zato što su videli da smo jedino mi imali sastanak sa Rubiom. Nezadovoljni su sa svim onim što se zbivalo u zgradi UN gde su mogli da prošetaju krug i izađu napolje iako su se trudili da dobiju razgovore i sa Guterašom i mnogim drugima - rekao je predsednik Srbije.

Kurir.rs

