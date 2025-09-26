Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će general Nebojša Pavković zbog lošeg zdravstvenog stanja biti pušten na slobodu.

"Mehanizam u Hagu je doneo odluku da Pavković prevremeno bude na slobodi. Po mojoj molbi i mnogih ljudi, zbog lošeg zdravstvenog stanja, molba je prihvaćena. Sad ide naš aneks mehanizmu i onda možemo da idemo po generala Pavkovića i da ugleda Sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio".