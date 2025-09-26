Politika
PAVKOVIĆA PUŠTAJU NA SLOBODU! Vučić: Idemo po generala da ugleda Sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će general Nebojša Pavković zbog lošeg zdravstvenog stanja biti pušten na slobodu.
Govoreći u Njujorku, predsednik Vučić je kazao:
"Mehanizam u Hagu je doneo odluku da Pavković prevremeno bude na slobodi. Po mojoj molbi i mnogih ljudi, zbog lošeg zdravstvenog stanja, molba je prihvaćena. Sad ide naš aneks mehanizmu i onda možemo da idemo po generala Pavkovića i da ugleda Sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio".
