Slušaj vest

Posle sedam odlaganja američkih sankcija NIS-u, došao je trenutak kad su svi manevri potrošeni. Naftna industrija Srbije u saopštenju navodi da su obezbeđene dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku. Ali do kada? I šta u narednom periodu? Država je učinila sve, ali da li sada ulazimo u period kada ćemo morati da pretrpimo udarac?

Gosti Usijanja koji su govorili na ovu temu bili su: Aleksandra Tomić, iz odbora za finansije i budžet, Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Aleksandra Tomić Foto: Kurir Televizija

Skladišta nafte postoje u Mađarskoj

- Kada su u januaru nagoveštene prvi put sankcije, mislim da niko nije verovao da će se ići preko granica. Danas ulazimo u jedan period razrešenja ove situacije. Za ovo vreme, Srbija je uradila sve. Postoje skladišta nafte koja smo obezbedili za građane i zakupili smo određena skladišta koja se nalaze u Mađarskoj. Naravno da to mnogo košta, ali to je stvaranje jednog ambijenta gde vi možete da rešavate novonastale probleme - kaže Tomić i dodaje:

- U NIS-u ima preko 500 zaposlenih, NIS u prvih šest meseci beleži veliki pad u poslovanju, što je veliki ekonomski udar za nas. Došlo je i do promene vlasničke strukture. To je ono što je pokazatelj ruske strane da kao takva firma akcionarskog društva traži da ne bude pod sankcijama. Mi sada kao jedna mala država moramo da nađemo način u kontinentalnom snabdevanju kao i da razgovaramo sa američkom i ruskom stranom.

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija u konkretnoj situaciji kolateralna šteta odnosa Amerikanaca, Zapada i Rusa, što je Kojičić i potvrdio:

- Mi smo kolateralna šteta koja se našla u sudaru velikih sila. Naša šteta neće biti samo po potrošača koji kupuje benzin, već će biti za obeshrabljivanje stranih investitora. Bojim se da će biti dugoročna šteta. Ako neka međunarodna jaka kompanija napusti prostor, ona se vrlo teško vraća - kaže Kojičić.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Nacionalizacija NIS-a?

- Ako se bilo šta dogodi suprotno, ja bih to nazvao majstorijom predsednika Vučića. On je razgovarao sa uticajnim ljudima u Americi. Ovo je i dobra volja Amerikanaca koji nisu imali nameru da unište srpsku ekonomiju. NIS je samo jedan od 400 entiteta koji su sankcionisani 10. januara, a od tih 400 entiteta niko nije dobio licencu za produžetak operativnog rada. Dobila ju je samo ruska kompanija u Srbiji, jer je NIS nemerljiv resurs, predstavlja ekonomsku sigurnost i odluka je sada na Srbiji - kaže Obradović i dodaje:

- Ja ne bih išao u sablasne i apokaliptičke scenarije. Mi imamo na raspolaganju barem tri mere koje možemo primeniti od prvog oktobra. Prva mera je nacionalizacija u skladu sa Ustavom. Druga je otklanjanje poremećaja i hitnih situacija na osnovu Zakona o energetici, a treća mera je to da je NIS od prvog oktobra jedna bezvredna ljuštura koja neće imati novca, jer niko sa njim ne sme da posluje. Tada on gubi vrednost, što znači da moramo da idemo na nemački scenario. To podrazumeva da preuzmemo rafineriju i sve kapacitete za preradu nafte u skladu sa zaštitom od vanrednih okolnosti.

Sergej Lavrov je istakao da prema osnivačkom aktu, nacionalizacija kompanije NIS nije moguća ni pod kojim uslovima:

- Iz pozicije Lavrova to jeste tako, ali iz pozicije srpskih interesa, apsolutno je moguće u skladu sa Ustavom. Sada pokušavaju da prave neku vratolomiju. Oni ne žele da se odreknu mašine energetskog monopola i to je činjenica. NIS je 2008. predat i sada snosimo posledice toga. Posledice će biti takve da neće moći da se toči kerozin na aerodromu Nikola Tesla, jer nijedna kompanija ne može da toči sankcionisano gorivo.

Dragoljub Kojičić Foto: Kurir Televizija

Kojičić ističe da je dobra ideja da Srbija preuzme potpuno vlasništvo i kontrolu nad Naftnom industrijom Srbije, kako bi kompanija prestala da bude akcionarsko društvo u kojem udeo ima ruski Gasprom njeft i postala državno preduzeće, međutim, naglašava da to nosi ogromne posledice:

- Nacionalizacija NIS-a je za nas kvadratura kruga. Ovo nije samo ekonomsko pitanje. U južnoj Americi je bilo pokušaja u doba Kisindžera da nacionalizuju naftne kompanije i tada je došlo do ogromnih problema. Privremeno se može zamoliti ruska strana da shvatajućuji realnost, dozvoli da Srbija otkupi taj paket koji bi nas učinio vlasnicima.

"DRŽAVNO PREUZIMANJE NIS-A, KAO JEDINO REŠENJE, MOŽE IMATI DUGOROČNE POSLEDICE!" Gosti Usijanja o najavljenim sankcijama: Ekonomija će biti narušena Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.