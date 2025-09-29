Slušaj vest

Zahvaljujući naporima predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, američke sankcije NIS-u su pomerene za još 8 dana, do 9. oktobra. Tačnije, prethodno su odložene za četiri dana kada su trebale da stupe na snagu 1. oktobra, ali je predsednik Vučić u Njujorku postigao još jednu veliku pobedu!

Ovo je sedmi put da se odlažu sankcije NIS-u, a kao što je i predsednik rekao — zahvalan je na ovoj odluci, jer su Amerikanci želeli ovim da nam ukažu poštovanje.

NIS u saopštenju navodi da su obezbeđene dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku. Ali do kada? I šta u narednom periodu? Država je učinila sve, ali da li sada ulazimo u period kada ćemo morati da pretrpimo udarac?

Gosti Usijanja koji su govorili na ovu temu bili su: Aleksandra Tomić, iz odbora za finansije i budžet, Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Aleksandra Tomić Foto: Kurir Televizija

- Naši građani koji imaju kontakt sa bankama vide da se Master kartice stavljaju van upotrebe i zamenjuju ih Visa kartice. Tako da postoji realizacija toga što dolazi. Verovatno će sve ići u gotovini. Rezerve NIS-a će se sada prodavati. Mnogi poljoprivrednici imaju te svoje kartice. Verujem da će se građani vrlo brzo navići na novo poslovanje isključivo gotovinom. Što se tiče rokova, to je nekih 60 dana koji se daju NIS-u. Mi smo uveli tu diverzifikaciju što se tiče snabdevanja sirovom naftom iz drugih država - kaže Tomić i dodaje:

- Predsednica Ana Brnabić bila je u Azerbejdžanu i donela lepe vesti. Imaćemo taj specijalan model povlačenja određenih količina, kako bismo imali dostupnost energenata. U našem okruženju imamo Mađarsku i Austriju. Sigurno ćemo imati sastanak sa Amerikom. Ako oni planiraju sa nama ekonomsku saradnju, sigurno neće narušiti naš energetski status. Ostalo je i da razgovaramo sa ruskom stranom. Za sada, po njihovim odgovorima, videli smo da nisu spremni da prodaju ili ustupe kompanije. S obzirom na to da je ministar Đurić imao sastanak sa Lavrovom, nesumnjivo je jedna od tema bila NIS.

Dragoljub Kojičić Foto: Kurir Televizija

Amerikanci znaju da bi to za nas bila izuzetno visoka cena

- Sastanak našeg predsednika i Rubia došao je američkom inicijativom. To sigurno nije bilo zbog nekih apstraktnih ili globalnopolitičkih pitanja, već verujem da je u centru bio slučaj NIS-a. Amerikanci znaju da bi to za nas bila izuzetno visoka cena, jer bismo izgubili mogućnost energetskog snabdevanja. Duboko se nadam da će u ovom slučaju prevladati politički rezon. Aleksandar Vučić ima taj politički aktivizam - kaže Kojičić i dodaje:

- Arifi, jedan od albanskih analitičara, istakao je da je upravo u Njujorku Vučić imao duplo više sastanaka i razgovora od gospođe Asmani. On ima tu vrstu političke dinamike, dok su neki, slikovito rečeno, prespavali svoje mandate. Ovde se radi o tome da će politički kontekst presuditi. Ako je Rubio zbog toga pozvao Vučića, to jasno pokazuje da oni ne ignorišu problem. Ili će pokušati da pronađu neku vrstu trikova i pravnih rešenja, ili će ići putem diversifikacije. Koliko je to zaista izvodljivo – ostaje da se vidi.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Generalni direktor Naftne industrije Srbije istakao je da trenutna situacija nije laka, ali da će kompanija učiniti sve kako zaposleni i građani ne bi osetili posledice. Naglasio je da će se NIS aktivno prilagođavati novim okolnostima i tražiti rešenja u skladu sa situacijom:

- Meni ovo saopštenje izgleda kao "zona sumraka“, gde vi sada planirate da funkcionišete prema sankcijama. Nismo mi dužni da budemo taoci. Današnji patriotizam meri se rešenjem problema NIS-a.

Situacija u Moskvi

Slobodan Dimitrijević, predsednik srpsko-ruskog pokreta, uključio se uživo iz Moskve sa najnovijim informacijama:

- Ovde se još uvek računa da situacija nije alarmantna. To svakako nije u Rusiji vest dana. Treba razmišljati o tome kako da se poradi na mogućnosti da se ova situacija prebrodi. Sasvim je dovoljna naša neutralnost. Sa Rusijom se mora pregovarati, jer je ona većinski vlasnik. To da li smo mi napravili greške, jeste tema za analizu nekih prošlih vremena – a grešaka je bilo mnogo. Moje mišljenje je da će se Rusija isključivo pitati, i sve drugo ne bi bilo ni mudro, ni pametno, ni korektno sa naše strane - kaže Dimitrijević i dodaje.

Slobodan Dimitrijević Foto: Kurir Televizija

- Situacija ne mora da bude tragična, imaćemo mogućnosti i na drugim pumpama i partnera naše države. Ove sankcije treba shvatiti kao politički pritisak na Rusiju i ne treba ih prihvatiti. Oni uvode sankcije nama. Što se mene tiče, ja bih bio tvrdoglav i trpeo bih.

