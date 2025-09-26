Slušaj vest

O najvažnijim pitanjima za Srbiju i međunarodnu saradnju, s posebnim naglaskom na odnose sa SAD, predsednik Aleksandar Vučić govorio je na američkoj televiziji Njuzmaks.

Vučić je na početku istakao da predsednik SAD uživa veliku popularnost u Srbiji i dodao da je vest o ubistvu Čarlija Kirka snažno odjeknula u javnosti.

- Srbija je država gde predsednik SAD ima jako veliku popularnost, nema zemlje koja je blizu tome. Naravno, ne možemo se slagati oko apsolutno svega što on govori, ali hoću da prikažem atmosferu koja je u našoj zemlji i zašto je odjeknula vest o ubistvu Čarlija Kirka - izjavio je Aleksandar Vučić za Njuzmaks.

O sastanku sa Markom Rubiom

On je istakao da je sastanak sa Markom Rubiom prošao veoma dobro.

- Što se tiče našeg sastanka sa Markom Rubiom, odličan sastanak, srećan sam to pom pitanju, Obojica smo najavili početak našeg strateškog dijaloga koji će biti jako važan za moju državu. Razgovarali smo o raznim pitanjima, o pitanju energetike, želeli bismo da vidimo više investitora iz SAD u Srbiji i radimo na tim projektima. Vrednost tih projekata je oko 10 milijardi, što nije mala količina novca. Što se tiče političkih pitanja ona neće biti laka, ali je jako bitno za Srbiju da budemo posvećeni nastavku pregovora i da napravimo veći progres u budućnosti - dodao je.

O sastanku Putina i Trampa

Predsednik Vučić je napomenuo da je bio jako zadovoljan nakon sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina sa predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci.

- Tada sam mislio da smo bili kraju rata u Ukrajini i to i sada mislim, da smo barem malo bliži kraju. Nakon toga mediji su ovde strašno napali Trampa, levičarski mediji i tako orijentisani političari su odmah krenuli da ga napadaju jer je izgledao kao slaba osoba, ali ne, izgledao je kao najbolji predsednik na svetu. Prava snaga leži u tome kad nam date mir, a to je bila prava namera predsednika Trampa - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je primetio, slušajući sve govore na Generalnoj skupštini UN, da ljudi nisu došli da saslušaju druge i da naprave kompromis, već da se "zakopaju u svoje rovove i kažu nešto loše o nekoj drugoj zemlji".

- Nisam napustio zgradu kad je Benjamin Netanjahu ušao jer sam želeo da čujem šta je imao da kaže, da čujem šta imaju da kažu ljudi sa kojima se ne slažem.

Predsednik je rekao da su svi su govornici govorili svojoj publici u skladu sa svojim PR politikama.

- Gledali su kako da prodaju više lajkova na društvenim mrežama, nije bilo strateških pitanja - rekao je Vučić.

Vučić: "Tramp uradio najveću stvar za planetu"

Vučić je u razgovoru sa reporterom Newsmax Ognjenom Medićem naveo da je poslednjih dana Džimi Kimel više puta pomenut nego američki predsednik Donald Tramp kada je na njega izvršen atentat.

Dodao je da je Tramp uradio najveću stvar za planetu, jer je doveo Vladimira Putina za pregovarački sto.

- Slušaću i onoga sa kime sam saglasan, i onog sa kojim nisam. Zato sam i mnogima u Srbiji ponudio dijalog i debatu. Moramo da se vratimo dijalogu, razgovoru u svet. Ovde su svi došli da iskopaju rovove dublje, da nanesu što više udaraca nanesu drugoj strani. Sledeća godina će nam biti godina sa najviše broja sukoba ikada - istakao je Vučić.

Naveo je da je najvažnije da sačuvamo mir i stabilnost i da zemlja ekonomski ide napred.

