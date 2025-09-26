Slušaj vest

Vučić je u razgovoru sa reporterom Newsmax Ognjenom Medićem naveo da je poslednjih dana Džimi Kimel više puta pomenut nego američki predsednik Donald Tramp kada je na njega izvršen atentat.

Dodao je da je Tramp uradio najveću stvar za planetu, jer je doveo Vladimira Putina za pregovarački sto.

- Slušaću i onoga sa kime sam saglasan, i onog sa kojim nisam. Zato sam i mnogima u Srbiji ponudio dijalog i debatu. Moramo da se vratimo dijalogu, razgovoru u svet. Ovde su svi došli da iskopaju rovove dublje, da nanesu što više udaraca nanesu drugoj strani. Sledeća godina će nam biti godina sa najviše broja sukoba ikada - istakao je Vučić.

Predsednik Vučić je napomenuo da je bio jako zadovoljan nakon sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina sa predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci.

- Tada sam mislio da smo bili kraju rata u Ukrajini i to i sada mislim, da smo barem malo bliži kraju. Nakon toga mediji su ovde strašno napali Trampa, levičarski mediji i tako orijentisani političari su odmah krenuli da ga napadaju jer je izgledao kao slaba osoba, ali ne, izgledao je kao najbolji predsednik na svetu. Prava snaga leži u tome kad nam date mir, a to je bila prava namera predsednika Trampa - rekao je Vučić.

Vučić je na pitanje da li i dalje stoji poziv da Srbija bude domaćin sastanka Trampa i Putina i da li misli da će se to dogoditi, rekao da je prvi put zvanično taj poziv ponudio iz Ujedinjenih nacija.