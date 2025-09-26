Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS da su ponovo održani razgovori sa američkim partnerima sa još jednom molbom da se sankcije NIS-u odlože. Međutim, ne veruje da je moguće da SAD izađu u susret. Ove godine u odnosu na prošlu u Njujorku je bilo više razumevanja za ono što srpska strana ima da kaže. U odnosu na Prištinu, imali smo dominaciju u smislu sastanaka, istakao je Vučić.

Predsednik Vučić boravi na 80. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde se sastao sa nizom evropskih i svetskih lidera.

Vučić je rekao za RTS da se delegacija Srbije borila u Njujorku, naporno radila i imala sastanke sa najvažnijim predstavnicima EU, duge i ozbiljne, sa mnogo predsednika iz Afrike i Azije, američkim sekretarom Rubijom, Antonijom Guterešom…

"Ni u jednoj od prethodnih godina nismo imali toliko konflikata kao u prethodnih 12 meseci", istakao je Vučić, koji veruje da taj broj sledeće godine neće biti manji.

Što se tiče sankcija NIS-u, navodi da su i od jutros razgovarali sa američkim partnerima i da je još jednom uputio molbu da razmisle, da daju barem rok da se pripreme razgovori.

Međutim, ne veruje da je moguće da SAD izađu u susret, dodao je predsednik.

“Šta god da uradimo, naiđete sa svake strane na zid, na američku odlučnost da se te sankcije sprovode, jer žele da oslabe Rusiju, sa čim naravno ne možete sa sankcijama kao metodom da budete uvek saglasni, ali to su radili svima. I bili su, makar su želeli da pokažu poštovanje prema nama, pa da kažu obavestićemo vas ovako i učinili smo vam pet ili šest puta, pa smo to pomerali. Svejedno, opet sam to zamolio, ne verujem da je moguće da nam izađu u susret, videćemo“, rekao je Vučić.

Dominacija u smislu sastanaka u odnosu na Prištinu

Predsednik Vučić izjavio je da najmoćnije svetske sile ne žele da čuju i slušaju o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji i dodao da Srbija borbu nastavlja, kao i da je ove godine u odnosu na prošlu u Njujorku bilo više razumevanja za ono što srpska strana ima da kaže.

Predsednik je rekao da je ove godine bila najizraženija razlika kakve smo aktivnosti imali mi, a kakve Priština.

"Imali smo u odnosu na Prištinu dominaciju u smislu sastanaka. Ono što smo mogli da ispričamo, nije bilo lako da sa određenim predstavnicima muslimanskih zemalja razgovaramo o situaciji u BiH, o Srebrenici“, rekao je Vučić.

Kaže da nam predstoji težak rad narednih dana, bar dvoje nemačkih investitora nisu zadovoljni merama. "Želimo da pošaljemo poruku svima da investiraju u našu zemlju i da nastavimo da gradimo prijateljstvo", dodao je predsednik.

Odgovarajući na pitanje koliko je ovom trenutku teško da se čuje naš glas i problemi Srba, Vučić je rekao da ljudi hoće da se o tome ne priča.

Borimo se za parče istine

"Žele bi da sve bude mirno, da bi oni mogli da prave velike obračune. Ali je problem u tome što nismo mi ti koji vršimo provokaciju i izazivamo sukobe na Kosovu i Metohiji, već Priština, svakodnevnim progonom srpskog naroda, upadom u institucije od penzijskog-invalidskog fonda, škola, bolnica, domova zdravlja, maltretiranjem Srba gde god se okupe, oni moraju da učine nešto protiv njih. Mi se borimo za to parče istine", kaže Vučić, ukazujući da veruje da uspevaju u tome.

Rekao je da će pre odlaska na aerodrom imati intervjue za dve američke mreže.

"Ali, u svakom slučaju, naše je da se borimo. Nismo mi, Amerika, Kina, Rusija, velike evropske zemlje. Mi smo mala zemlja. Ali bez obzira što smo mali, ljudi nas doživljavaju kao slobodnu, suverenu i nezavisnu zemlju. I sa nama ljudi hoće da razgovaraju. Možete da pogledate i kada ko objavi određene govore koliko su praćeni ili ne", kaže Vučić.

Srbija je poštovana ne zato što na čelu ima Vučića, ja sam crpeo energiju iz snage našeg naroda, napomenuo je predsednik.

"Grozim se otimanja imovine, razgovaraćemo sa ljudima iz NIS-a"

Na pitanje da li će se možda do 1. oktobra naći neko rešenje za sankcije NIS-u, Vučić je rekao da je primio na desetine predloga raznih ljudi, advokata, dodajući da ih je već kao i mnoga druga već razmatrao.

Prema njegovim rečima, niko živ ne može da kaže kako će se sve završiti, ističući da je sa svojim timom prošao kroz "hiljadu modela".

Nikad nisam hteo da nacionalizujemo NIS. Mi se grozimo otimanja ruske imovine, kao što je srpskim domaćinima otimana posle Drugog svetskog rata, istakao je Vučić.

"Ne mogu to da progutam da mi otimamo nečiju imovinu. Važno je da razgovaramo sa ljudima iz NIS-a, da ne bude otpuštanja", dodao je predsednik Srbije.

O govorima na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Vučić je rekao da Srbiju po svaku cenu sukobljene strane žele da uvuku u svoj rov.

"Mi to želimo da izbegnemo, da spasimo našu decu od njihovih ratova i sukoba, da gradimo fertilnu i demokratsku budućnost", naveo je Vučić.

Govoreći o sastanku sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekao je da se razgovori o sporazumu o slobodnoj trgovini ubrzavaju. "Želimo jedan opšti sporazum. Izrael je među najačim zemljama kada je reč o visokoj i vojnoj tehnologiji, veštačkoj inteligeniciji", naveo je Vučić.