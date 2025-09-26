Podsetimo, prethodno su Amerikanci odložili sancije za četiri dana i trebalo je da počnu 1. oktobra, ali je predsednik Vučić u Njujorku postigao još jednu veliku pobedu.

"Vodili smo od jutros razgovore u vezi sankcija Naftnoj industriji Srbije. Molili smo za još jedan produžetak ali ne verujem da će do toga doći. Imali smo ozbiljne i duge razgovore, ali ne verujem da će promene biti", rekao je Vučić.