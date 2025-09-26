Kurir saznaje
JOŠ JEDNA POBEDA PREDSEDNIKA VUČIĆA! Amerikanci odložili primenu sankcija NIS-u za 8 dana
Slušaj vest
Amerikanci su pomerili početak primene sankcija NIS-u za još osam dana, saznaje Kurir.
Odluku su doneli posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Dakle, sankcije su ponovo odložene, sada do 8-9. oktobra.
Podsetimo, prethodno su Amerikanci odložili sancije za četiri dana i trebalo je da počnu 1. oktobra, ali je predsednik Vučić u Njujorku postigao još jednu veliku pobedu.
"Vodili smo od jutros razgovore u vezi sankcija Naftnoj industriji Srbije. Molili smo za još jedan produžetak ali ne verujem da će do toga doći. Imali smo ozbiljne i duge razgovore, ali ne verujem da će promene biti", rekao je Vučić.
Ipak, Vučićeva diplomatija je urodila plodom.
Ovo je sedmi put da Amerikci odlažu sankcije NIS-u.
Reaguj
Komentariši