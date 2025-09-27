Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izazvao veliku pažnju u Njujorku, a njegov intervju za američku televiziju Njuzmaks danas komentarišu ljudi širom sveta. Vučić je, podsetimo, u intervjuu govorio o najvažnijim pitanjima za Srbiju i međunarodnu saradnju sa SAD, sastanku sa Markom Rubiom, ubistvu Čarlija Kirka i dešavanjima na GS UN.

Predsednik Srbije je na početku istakao da predsednik SAD uživa veliku popularnost u Srbiji i dodao da je vest o ubistvu Čarlija Kirka snažno odjeknula u javnosti. To što je govorio o ubistvu Kirka je jedna od tema na kojoj su mu Amerikanci posebno zahvalni, sudeći po komentarima.

Nakon što je objavljen intervju na Jutjub kanalu Newsmax, usledila je gomila pozitivinih komentara i ljudi koji su oduševljeni govorom, pojavom i razmišljanjem predsednika Vučića. Mnogi u komentarima ističu da mu veruju, da je neverovatan čovek i da su zahvalni jer je odao poštu Kirku.

"Iz Amerike… Sviđa mi se ovaj predsednik Srbije. Hvala što je odao poštu Čarliju Kirku", "Neverovatno! Jednostavno i direktno do poente", "Autentično je!!!", "Predsedniče Vučiću, hvala na vašim ljubaznim rečima i istini", "Sjajan intervju, lepo je što je Vučić spomenuo Čarlija Kirka, koji je imao mnogo srpsko-američkih prijatelja u Ilinoisu", "Divim se skromnosti i iskrenosti predsednika Vučića", "Volim ovog predsednika. Kada je u UN-u pomenuo Čarlija Kirka, zaplakao sam. Ovaj čovek je pravi konzervativac. Bog ga blagoslovio i onu prelepu Srbiju", "Lepo je čuti perspektive toliko ljudi", neki su samo od komentara ljudi širom sveta.

"Skidam kapu, gospodine"

Dalje, kako se komentari samo nižu, ljudi ističu da su oduševljeni i voleli bi da je više lidera u svetu kao što je predsednik Vučić.

"Veoma, veoma sam impresioniran ovim velikim srpskim liderom koji govori apsolutno zdrav razum. Srpski narod treba da bude veoma ponosan na ovog čoveka", "Divno je čuti ovog mudrog čoveka. Voleo bih da ima više lidera kao on. Srbija je veoma blagoslovena što ga ima", Predsednik Srbije govori istinu! Bravo, skidam kapu, gospodine, sa najvećim poštovanjem", Apsolutno obožavam ovog predsednika. Sjajan imidž i za Srbiju. Volim da vidim više odnosa između SAD-Srbija", "Predsednik Srbije vidi svet onakvim kakav stvarno jeste…"

Pišu i da je "predsednik Vučić je glas razuma. Svaka čast ovom mudrom čoveku!"

Redom su pisali i da veruju u ono što predsednik Vučić govori.