Slušaj vest

Blokaderi za sutra spremaju haos! Naime, tzv. zborovi građana Novog Sada pozvali su danas sugrađane da se sutra okupe u novosadskim naseljima Klisa i Sajlovo, gde će, u 17 časova biti održan skup pod nazivom "Građani protiv blokada".

- Dodite da ćacijima pokažemo u kom pravcu je zatvor – Klisa i Sajlovo. Nedelja, 28. septembar. Više detalja uskoro - piše u "pozivu".

Podsetimo, mirne protestne šetnje građana, koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave, biće održane sutra u više od 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom Srbije.

Kako je najavljeno, skupovi pod parolom "Građani protiv blokada" počinju u 17 časova, a očekuje se učešće više od 200.000 ljudi.

Ne propustitePolitikaZAKUVALO SE U BLOKADERSKIM REDOVIMA! Svađe i sukobi sve brojniji, ali je to samo uvod u prljavi rat za fotelje
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
PolitikaŠAČICA BLOKADERA PONOVO MALTRETIRA NAROD: Lako možete da prebrojite koliko ih ima! Zaustavili saobraćaj na prometnim raskrsnicama u Beogradu i Novom Sadu VIDEO
Screenshot 2025-09-26 124537.png
PolitikaSVI PROTIV SVIH! SVAĐA U BLOKADERSKIM REDOVIMA SVE INTENZIVNIJA: Eko straža udarila na Đilasa, optužila njegovog poslanika da je "pobegao" sa glasanja
dragan Đilas.jpg
Politika"OVO JE KAMPANJA PROTIV JEDNOG ČOVEKA KOJI IM SMETA" Brnabić o pisanju hrvatskih medija: Ljudi treba da vide ponovo koliko su slični s blokaderima
IMG-20250920-WA0594.jpg