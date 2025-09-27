sramno
BLOKADERI PLANIRAJU HAOS U NOVOM SADU! Tzv. zborovi pozvali na blokiranje skupa građana protiv blokada: "Dodite da ćacijima pokažemo u kom pravcu je zatvor"
Slušaj vest
Blokaderi za sutra spremaju haos! Naime, tzv. zborovi građana Novog Sada pozvali su danas sugrađane da se sutra okupe u novosadskim naseljima Klisa i Sajlovo, gde će, u 17 časova biti održan skup pod nazivom "Građani protiv blokada".
- Dodite da ćacijima pokažemo u kom pravcu je zatvor – Klisa i Sajlovo. Nedelja, 28. septembar. Više detalja uskoro - piše u "pozivu".
Podsetimo, mirne protestne šetnje građana, koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave, biće održane sutra u više od 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom Srbije.
Kako je najavljeno, skupovi pod parolom "Građani protiv blokada" počinju u 17 časova, a očekuje se učešće više od 200.000 ljudi.
35 · Reaguj
3