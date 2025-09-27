Slušaj vest

Blokaderi za sutra spremaju haos! Naime, tzv. zborovi građana Novog Sada pozvali su danas sugrađane da se sutra okupe u novosadskim naseljima Klisa i Sajlovo, gde će, u 17 časova biti održan skup pod nazivom "Građani protiv blokada".

- Dodite da ćacijima pokažemo u kom pravcu je zatvor – Klisa i Sajlovo. Nedelja, 28. septembar. Više detalja uskoro - piše u "pozivu".

Podsetimo, mirne protestne šetnje građana, koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave, biće održane sutra u više od 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom Srbije.