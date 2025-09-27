Slušaj vest

Forum pravnika Srbije juče je saopštenjem najoštrije osudio mešanje "Proglasa", koje je nazvao "političkom organizacijom nevladinih organizacija i neformalnih grupa", u disciplinski postupak Visokog saveta tužilaštva protiv javnog tužioca Bojane Savović.

U saopštenju se navodi da se "u istoriji srpskog pravosuđa nije se dogodilo da javni tužilac bude član političke organizacija ili pokreta, a kamoli da sebi pravi politički miting podrške zbog osnovanog pokretanja disciplinskog postupka od strane najviših javnotužilačkih organa".

- Organizovanje političkog mitinga u znak podrške javnom tužiocu protiv koga je osnovano pokrenut disciplinski postupak, predstavlja najflagrantnije kršenje ustavnih odredbi i zakonskih propisa koji predviđaju da niko izvan javnog tužilaštva ne može i ne sme vršiti bilo kakav uticaj - navodi se u saopštenju.

Forum pravnika Srbije navodi da je Bojana Savović, suprotno javnotužilačkim zakonima i etičkim standardima, pristupila političkoj organizaciji "Proglas" i aktivno učestvovala u njenim aktivnostima.

Bojana Savović

- Umesto da se ograniči na profesionalno delovanje u okviru tužilačke funkcije, ona je odabrala da se svrsta uz politički pokret, čime je sama dovela u pitanje sopstvenu nepristrasnost i integritet javnog tužilaštva. Dodatno, posle pokretanja disciplinskog postupka protiv nje, Savović se obraća upravo toj istoj političkoj organizaciji da interveniše i vrši pritisak na disciplinske organe Visokog saveta tužilaštva. Takav čin predstavlja direktno mešanje politike u postupke koji bi morali biti isključivo u nadležnosti strukovnih tela, bez spoljnih uticaja - navodi Forum pravnika Srbije.

Forum podseća da je protiv Bojane Savović u prethodnom periodu odbačeno čak 11 disciplinskih prijava, uz obrazloženja da nema osnova za pokretanje postupka.

- Međutim, sadržina samih prijava nedvosmisleno je ukazivala na to da je, čak i laicima koji nisu pravnici, bilo očigledno da postoje elementi za disciplinsku odgovornost. Ovakva praksa, u kojoj se zanemaruju činjenice i omogućava politički uticaj, ozbiljno urušava ugled i kredibilitet javnog tužilaštva. Bojana Savović je i član CEPRIS-a kojim rukovodi sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić, koji je takođe uz Bojanu Savović jedan od osnivača političke organizacije "Proglas". Upravo je i CEPRIS pozvao na političko mitingovanje 29. septembra kada je zakazan početak disciplinskog postupka protiv Savović - piše u saopštenju.

Forum pravnika Srbije, takođe, postavlja pitanje predsedniku Visokog saveta tužilaštva, gospodinu Branku Stamenkoviću zašto već godinama ćuti na pritiske koje dolaze od strane ove političke organizacije i drugih nevladinih organizacija iza kojih stoji Bojana Savović.