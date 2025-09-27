SAOPŠTENJE FORUMA PRAVNIKA SRBIJE: Tužilac Bojana Savović pravi sebi politički miting podrške! URUŠAVA SE UGLED JAVNOG TUŽILAŠTVA U SRBIJI!
Forum pravnika Srbije juče je saopštenjem najoštrije osudio mešanje "Proglasa", koje je nazvao "političkom organizacijom nevladinih organizacija i neformalnih grupa", u disciplinski postupak Visokog saveta tužilaštva protiv javnog tužioca Bojane Savović.
U saopštenju se navodi da se "u istoriji srpskog pravosuđa nije se dogodilo da javni tužilac bude član političke organizacija ili pokreta, a kamoli da sebi pravi politički miting podrške zbog osnovanog pokretanja disciplinskog postupka od strane najviših javnotužilačkih organa".
- Organizovanje političkog mitinga u znak podrške javnom tužiocu protiv koga je osnovano pokrenut disciplinski postupak, predstavlja najflagrantnije kršenje ustavnih odredbi i zakonskih propisa koji predviđaju da niko izvan javnog tužilaštva ne može i ne sme vršiti bilo kakav uticaj - navodi se u saopštenju.
Forum pravnika Srbije navodi da je Bojana Savović, suprotno javnotužilačkim zakonima i etičkim standardima, pristupila političkoj organizaciji "Proglas" i aktivno učestvovala u njenim aktivnostima.
- Umesto da se ograniči na profesionalno delovanje u okviru tužilačke funkcije, ona je odabrala da se svrsta uz politički pokret, čime je sama dovela u pitanje sopstvenu nepristrasnost i integritet javnog tužilaštva. Dodatno, posle pokretanja disciplinskog postupka protiv nje, Savović se obraća upravo toj istoj političkoj organizaciji da interveniše i vrši pritisak na disciplinske organe Visokog saveta tužilaštva. Takav čin predstavlja direktno mešanje politike u postupke koji bi morali biti isključivo u nadležnosti strukovnih tela, bez spoljnih uticaja - navodi Forum pravnika Srbije.
Forum podseća da je protiv Bojane Savović u prethodnom periodu odbačeno čak 11 disciplinskih prijava, uz obrazloženja da nema osnova za pokretanje postupka.
- Međutim, sadržina samih prijava nedvosmisleno je ukazivala na to da je, čak i laicima koji nisu pravnici, bilo očigledno da postoje elementi za disciplinsku odgovornost. Ovakva praksa, u kojoj se zanemaruju činjenice i omogućava politički uticaj, ozbiljno urušava ugled i kredibilitet javnog tužilaštva. Bojana Savović je i član CEPRIS-a kojim rukovodi sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić, koji je takođe uz Bojanu Savović jedan od osnivača političke organizacije "Proglas". Upravo je i CEPRIS pozvao na političko mitingovanje 29. septembra kada je zakazan početak disciplinskog postupka protiv Savović - piše u saopštenju.
Forum pravnika Srbije, takođe, postavlja pitanje predsedniku Visokog saveta tužilaštva, gospodinu Branku Stamenkoviću zašto već godinama ćuti na pritiske koje dolaze od strane ove političke organizacije i drugih nevladinih organizacija iza kojih stoji Bojana Savović.
- Da li će gospodin Stamenković osuditi političke pritiske na javno tužilaštvu u Srbiji ili ciljano svojim ćutanjem i pasivnim ponašanjem daje podršku Bojani Savović u njenim političkim aktivnostima suprotne javnotužilačkim zakonima. Postavljamo pitanje i Vrhovnom javnom tužiocu, gospođi Zagorki Dolovac: Zbog čega nijednom niste javno osudili političko angažovanje javnih tužilaca, iako je očigledno da takvo ponašanje narušava ugled javnog tužilaštva i podriva rad državnih organa Republike Srbije? Zašto, tokom 15 godina vršenja najviše tužilačke funkcije, niste preduzeli inicijativu za formiranje stručnog tima koji bi predložio izmene javnotužilačkih zakona, upravo sa ciljem sprečavanja političkog delovanja pojedinih tužilaca? Da li se Vaše dugogodišnje ćutanje može tumačiti kao prećutna podrška političkom angažovanju, poput slučaja Bojane Savović? Podsećamo da ste, pored funkcije Vrhovnog javnog tužioca, i član Visokog saveta tužilaštva, sa ustavnom i zakonskom obavezom da reagujete i sprečite pojave koje urušavaju integritet i samostalnost javnog tužilaštva. Gospođo Dolovac, da li i dokle ćete i dalje ćutati na urušavanje javnog tužilaštva u Srbiji? - navodi se u saopštenju Foruma pravnika Srbije.