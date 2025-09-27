Slušaj vest

Blokaderski pokret od početka pokazuje hipersenzitivnost na drugačije mišljenje, ali je s protokom vremena postao sasvim netolerantan, čak i surov na bilo šta što ima prizvuk kritike na račun blokadera i njihovih akcija. Različito mišljenje ekspresno se kažnjava najpre isključivanjem iz svega a onda i organizovanjem javnog linča. Ličnost koja se usudila da javno protivureči jednoumlju blokadera postaje meta, a svako nipodaštavanje proglašava se pogotkom u centar.

Jedan takav pogodak pokušao je da kod blokadera ubeleži direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi, koji na sve moguće načine traži izlaz iz sopstvene anonimnosti. On je naciljao pravnika Milana Antonijevića koji se i pre ovog javnog napada Beširija našao na udaru blokadera samo zato što iznosi stavove koji nisu po njihovoj volji. Beširi je na Iksu izneo ceo elaborat o Antonijeviću, u kojem mu zapravo žestoko zamera što ima svoje mišljenje. Beširi ide i toliko daleko da izražava žal što Antonijević nije Nataša Kandić ili Sonja Biserko mlađe generacije.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

- Milan Antonijević je mogao da bude ta generacija koja nedostaje civilnom društvu da bude poveznica doajena kao što su Biljana Kovačević Vučo, Borka Pavićević, Sonja Biserko, Nataša Kandić i nas mlađih generacija - piše između ostalog Beširi.

On u svojoj objavi čak i priznaje da je blokaderski deo civilnog društva smenama u određenim organizacijama kaznio Antonijevića zbog javnih stavova. Tako navodi da je Antonijevića "prošle nedelje Chevening društvo Srbije zbog njegovih izjava kojima umanjuje značaj optužbi studentkinje Nikoline Sinđelić glasovima razrešilo s pozicije predsednika Nadzornog odbora uprkos pritiscima iz diplomatije da to ne urade". Slično se pripremalo i u radnoj grupi 35 Nacionalnog koventa o Evropskoj uniji, čiji je Antonijević član i koja se bavi odnosom Beograda i Prištine.

Naim Leo Beširi Foto: Printscreen/Facebook

Sve ovo govori o linču koji je spreman za svakoga ko ponudi javnosti drugačiji pogled na društvenu krizu i njeno rešavanje od onoga koji već deset meseci nameće blokaderski pokret.

Antonijevića smo pozvali da odgovori na Beširijeve navode, ali je on kratko odgovorio da ne želi da gubi vreme na njega.