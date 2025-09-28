Slušaj vest

Predsednik Srpske liste dr Zlatan Elek u intervjuu za Kurir kaže da je namera ove partije da, uz podršku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, oslobodi sve četiri opštine na severu, ali i sačuva šest srpskih opština na jugu. On objašnjava da je na izborima u februaru napravljen prvi korak ka razvlašćivanju režima Aljbina Kurtija i najavljuje onaj odlučujući - za 12. oktobar, kada su zakazani lokalni izbori. Zabrana emitovanja predizbornog spota Srpske liste samo je poslednji u nizu pokušaja Prištine da sabotira najjaču srpsku opciju na izborima. Uprkos tome, ali i ćutanju mnogih iz međunarodne zajednice, Elek najavljuje da će predstavnici Srpske liste nastaviti još odlučnije i složnije kampanju za lokalne izbore.

- Teško je biti Srbin na Kosovu i Metohiji, još je teže voditi jedinu srpsku stranku koja se ponosi direktnom vezom s Beogradom i podrškom naše države i predsednika Aleksandra Vučića. Ipak, to je ujedno najveća čast koju neko može dobiti, poverenje svoje države i svog naroda. Ako znate da je Kurtijev režim pokušao sve da spreči učešće Srpske liste i samo Srpske liste, da nam brane spot, jer hoće da sakriju istinu o stradanju srpskog naroda o kojoj govorimo uvek i na svakom mestu, da protiv nas čelnika vodi montirane političke procese i preti višedecenijskim zatvorom, ako se posle svakog skupa Srpske liste legitimišu i ispituju naši aktivisti, to vam dovoljno govori koliko je fer i demokratska atmosfera na ovim izborima. Ipak, to nas nikada neće sprečiti da radimo u interesu našeg naroda, da se borimo za naš ostanak i opstanak na ovim prostorima.

Šta ta borba podrazumeva?

- Radimo kroz diplomatsku i političku borbu, otvaranje novih radnih mesta, kroz direktne finansijske pakete pomoći, stambeno zbrinjavanje... Navešću vam samo nekoliko primera. Za poslednjih godinu dana 152 kuće su izgrađene ili su u postupku gradnje za naš narod na KiM, a više od 1.100 porodica i domaćinstava je dobilo ili dobija građevinski materijal kako bi imalo dostojne uslove za život. Samo u zdravstvu otvoreno je za poslednjih nekoliko godina 1.500 novih radnih mesta. Već se sprovodi program po kom 5.000 socijalno najugroženijih nezaposlenih dobija 20.000 dinara, a očekuje se da još 5.000 naših socijalno najugroženijih sunarodnika dobija ovu finansijsku pomoć. Podsetiću i da svako naše dete od vrtića do srednje škole svakog meseca dobija 5.000 dinara užinskog dodatka. Sve to ne bi bilo moguće bez snažne podrške našeg naroda, naše države, predsednika Vučića i Kancelarije za KiM. Zato kažemo da smo snažni koliko smo složni i da složno možemo sve.

Polemika s nemačkim ambasadorom: Odlično razumemo stav onih koji su Prištini sve ovo dali S vama je nedavno polemisao i odlazeći ambasador Nemačke u Prištini Jern Rode, koji kaže da nije istina da integracija obrazovnih i zdravstvenih ustanova nije bila deo pregovora i sporazuma. Kako ste razumeli ovo njegovo uskakanje da se brane Kurtijevi planovi? - Odlično sam razumeo i ja, i moji saborci, a i čitav srpski narod. Nismo iznenađeni. Očekivan stav onih koji su doneli Prištini sve to što imaju danas. Ipak, ja ponavljam istinu, nema tog člana bilo kog sporazuma po kome su prosveta i zdravstvo deo kosovskih institucija koje pokrivaju ove oblasti. Sve drugo su nečije pretnje ili želje sa ciljem stvaranja etnički čistog Kosova i Metohije.

Kako se približavaju izbori, srpska zajednica na Kosovu i Metohiji je pod sve većim udarom Aljbina Kurtija. Koliko je ozbiljna njegova namera da u sistem tzv. države Kosovo nasilno priključi zdravstveni i obrazovni sistem? Kako bi to u praksi izgledalo?

- To je prosto nemoguće zamisliti u praksi, jer je to nemoguće. To bi bio kraj za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima, ujedno to nije nikakva integracija, jer je nije bilo ni za jednu drugu instituciju, već klasična, nasilna okupacija vitalnih institucija od kojih zavisi opstanak srpskog naroda. Sa druge strane, gubitak podrške u glasačkom telu Kurti nastoji da kompenzuje jednostranim, eskalatornim akcijama na štetu srpskog naroda uz blagonaklono ćutanje nekih ambasada Kvinte, ali i podršku pojedinih partija koje samo nose srpski predznak, a koje su se direktno stavile u službu Kurtijevog režima. Zato će naš najjači odgovor biti sloga i jedinstvo.

Alarmirali ste sve međunarodne faktore posle upada tzv. kosovske policije u KBC Kosovska Mitrovica, kao i u RFZO i Fond PIO. Šta ste dobili kao odgovor?

- Postoje reakcije nekih ambasada Kvinte koje su pozitivne i nisu javne, ali isto tako postoje i oni koji su brže- bolje priskočili u pomoć Kurtiju pravdajući ove akcije bez imalo kritike zbog onoga što Kurti radi. Naravno, kao i dosad, te reakcije nisu bile jasne ni dovoljno odvraćajuće za Kurtija, zato na sastancima sa ambasadorima i međunarodnim predstavnicima moje kolege Dragiša Milović i Igor Simić i ja ističemo da ih zbog svega navedenog što se dešava pred njihovim očima smatramo saučesnicima u progonu svega srpskog.

Očekujete da se Srpska lista posle izbora vrati na vlast u četiri opštine na severu KiM. Koliko je Srbe koštao prethodni vakuum, kada su opštinsku vlast predstavljali nelegitimno izabrani predstavnici albanskih partija?

- Nesumnjivo je da nam je namera da uz podršku našeg naroda oslobodimo sve četiri opštine na severu, ali i sačuvamo šest naših opština na jugu. Na izborima u februaru napravljen je prvi korak ka razvlašćivanju Kurtijevog režima. Onaj odlučujući pravimo 12. oktobra. Ipak želim da naglasim, napuštanje kosovskih institucija nije bio hir, već reakcija na kršenje svih pravnih akata kojima su se garantovala prava srpskog naroda, kao i postignutih sporazuma u Briselu, posebno formiranja Zajednice srpskih opština. Odgovorno tvrdim da mnogi od problema koje imamo danas ne bi postojali da imamo Zajednicu srpskih opština.

Srpska lista Foto: Kosovo onlajn printskrin

Koliko će biti teško da ostvarite obećanje iz izborne kampanje da ćete poništiti sve štetne odluke albanskih gradonačelnika?

- Uz ovu vlast u Prištini to će biti težak posao jer oni ne poštuju ni sopstvene zakone i pravila. Ipak, moram da naglasim, verovali ili ne, sve, ali sve odluke koje su doneli nelegalni gradonačelnici i odbornici, posebno u Severnoj Mitrovici, donete su uz kršenje procedura i pravnih akata na snazi. Kao takve, one ne mogu da opstanu. Isto tako, učinićemo sve da oni koji su kršili zakone budu izvedeni pred nadležne sudove i odgovaraju za svoja nedela.

Zajednica srpskih opština ostala je neostvarena obaveza Prištine. Očekujete li da se to promeni u narednom periodu i od čega to zavisi?

- ZSO nije formirana ne samo zbog odbijanja Prištine već zbog neodgovornosti, a možda i želje međunarodne zajednice. Nemojte sumnjati u to da neki delovi međunarodne zajednice nemaju ništa protiv da Priština etnički očisti Kosovo i Metohiju od Srba. To sam malo pre jasno elaborirao. Ipak, mi nećemo odustati od ZSO. Učinićemo sve što je u našoj moći da se ZSO formira u skladu sa sporazumima jer bi nam ta institucija omogućila opstanak na ovim prostorima i unapredila uslove u kojima živi naš narod.