Blokaderi iz Zeleno-levog fronta nastavljaju da udaraju po blokaderima sa fakulteta! Naime, to je jasno na osnovu svojevrsnog ultimatuma koji je studentima blokaderima postavila koopredsednica ZLF Biljana Đorđević gostujući na Insajder televiziji.

Ona je u toj emisiji zatržala da se studenti blokaderi hitno izjasne o opozicionim akterima, mada su oni već odavno poručili da nema saradnje sa tradicionalnom opozicijom.

- Kada mi iz Zeleno-levog fronta pozivamo na koordinaciju, mi jasno pokazujemo da vidimo studentski pokret kao saborce i saborkinje, uostalom u svakom smislu smo podržavali i učestvovali u svim protestima i to uz puno poštovanje uslova organizatora. Sada je vreme da studentski pokret definiše svoj odnos prema opozicionim akterima. Bez koordinacije unutar antirežimskog fronta, svi mi zajedno nismo u dobroj poziciji da uradimo sve ono što je potrebno za mirnu smenu vlasti - navela je Đorđević.

Podsećamo, Đorđević je najpre za Danas rekla da minimalni cilj treba da bude dogovor za nastup na izborima i "pakt o nenapadanju". Pošto nikog iz blokaderskog pokreta ne interesuje šta hoće ZLF, Biljana Đorđević je bila još surovija u kritikama na račun studenata blokadera.

- Studentski pokret je ove pozive na koordinaciju ignorisao i odbijao dvosmernu komunikaciju, ali čak nije jasno komunicirao ni sopstvene zahteve i očekivanja od ostalih aktera u antirežimskom frontu - izjavila je ona u intervjuu za Novu.