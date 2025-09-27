Slušaj vest

Vruće političko leto i još vrelija jesen, kojima su blokaderi pokušavali da plaše javnost, pretvorili su se u prazne fraze. Ili konkretno, ovaj septembar na izmaku pokazao je da blokaderi vrelinu ne traže u smislenoj političkoj sadržini ili akciji, već je stvaraju zapaljivim svađama i kuknjavom strancima, ali i dimnim bombama, biber-sprejevima, bakljama, rušenjima, paljenjima i drugim načinima blokiranja normalnog života u Srbiji. Sasvim drugačiju sliku Srbije napravio je njen predsednik Aleksandar Vučić, koji je samo ovog meseca imao sastanke s najmoćnijim ljudima planete, ne bi li građanima obezbedio sigurnu budućnost.

Početak septembra obeležila je poseta Pekingu, gde je Vučić predstavljao Srbiju i bio među nekolicinom svetskih lidera na proslavi Dan pobede i na velikoj vojnoj paradi. Ta poseta je bila prilika da se učvrste bilateralni odnosi i s Kinom i s Rusijom, s obzirom na to da je predsednik Srbije imao odvojene sastanke s predsednicima ovih globalnih sila - Si Đinpingom i Vladimirom Putinom. Sagovornik Vučića tokom boravka u Pekingu bio je i premijer Slovačke Robert Fico, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji u Evropi, bilateralnoj saradnji i regionalnim izazovima.

Izuzetna čast Srbiji i njenom predsedniku priređena je i u Tokiju, gde je Vučića lično primio japanski car Naruhito, a nakon sastanka s njim usledio je i razgovor s premijerom Japana Šigeruom Išibom. Poseta Japanu iskorištena je i za veliku promociju Srbije u Osaki, gde naša zemlja ima vrlo posećen paviljon na Svetskoj izložbi Ekspo Osaka 2025. Bila je to prilika i za organizovanje zvanične ceremonije obeležavanja Nacionalnog dana Srbije u ovom japanskom gradu.

Predsednik Srbije u Beogradu se sastao s komandantom Nacionalne garde Ohaja brigadnim generalom Metjuom Vudrafom, od koga je dobio priznanje za posvećenost unapređenju saradnje putem Programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja. Velika vojna parada u Beogradu bila je događaj važan ne samo za afirmaciju nacionalnog jedinstva već i za susret sa jednim od najuticajnijih svetskih lidera - predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom, koji je uveličao svečani defile Vojske Srbije i time još jedanput potvrdio da je veliki prijatelj naše zemlje.

Kraj septembra obeležio je Vučićev boravak u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine UN, najvažnijem mestu za odbranu nacionalnih i državnih interesa Srbije. Predsednik Srbije se obratio s tog mesta svetskim liderima i održao još jedan istorijski govor u kojem je bez zadrške govorio i o neprincipijelnosti velikih sila i kršenju međunarodnog prava.

U rangu najvažnijih sastanaka za Srbiju je svakako onaj koji je Vučić imao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom u Njujorku. Predsednik je s njim razgovarao o jačanju političkog dijaloga Srbije i SAD, unapređenju ekonomske saradnje i zajedničkim bezbednosnim izazovima. Vučić se sastao i s generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom, generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom, predsednikom Finske Aleksanderom Stubom, predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom. Na dugačkom spisku Vučićevih sagovornika bili su i premijer Španije Pedro Sančez, premijer Grčke Kirijakos Micotakis, predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, predsednik Hrvatske Zoran Milanović, premijer Izraela Benjamin Netanjahu, ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Abdul bin Zajed el Nahjan...

Niko im vrata ne otvara

Staviti ove državničke i liderske aktivnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića u istu ravan sa onim što rade blokaderi, jednostavno je nemoguće, jer predstavlja dva potpuno suprotna pristupa politici i vođenju države. Blokaderi su osvedočeno opredeljeni za rušilački model delovanja ka otimanju vlasti. Njihov dosadašnji saldo aktivnosti nesumnjivo govori da prihvataju ama baš svako sredstvo ne bi li se domogli poluga vlasti. Oni su svoje vrelo leto ispratili nasiljem prema političkim neistomišljenicima, dimnim bombama i biber-sprejom u državnim institucijama, a lokalni parlament Zaječara bio je samo poslednji u nizu. Posebno morbidan bio je nedavni performans ispred stranačkih prostorija SNS u beogradskoj opštini Voždovac, gde su blokaderi doneli mrtvački sanduk i palili sveće. To je bila slika i prilika kako se prema neistomišljenicima ophode oni koji drugog argumenta nemaju osim prizivanja nesreća i smrti.

Na strani većinske Srbije videli smo poruke pozivanja na nacionalno jedinstvo i dijalog kao jedini put izlaska iz aktuelne krize. Međutim, blokaderska manjina opsednuta dolaskom na vlast posvetila je ceo septembar svađama i međusobnim optužbama oko takozvane studentske liste, klizećim startovima opozicije, računanju na pomoć stranaca i, naravno, odlascima na razne evropske adrese da se obezbede dolazak na vlast i sankcije za državu Srbiju i njeno političko vođstvo.

Kad se sve sagleda, blokaderi od Evropskog parlamenta, a pogotovo od drugih evropskih institucija, nisu dobili ništa osim razloga za prezir sugrađana. Racionalan čovek teško može da objasni kako se dođe do ideje da se kuca na vrata stranaca i pljuje sopstvena država. Potpuni fijasko blokadera na domaćem i stranom terenu beležimo i na početku jesenje sezone blokada. Čitava kampanja je pokrenuta da se Bogdan Jovičić, koji je divljao ispred prostorija SNS i razbijao prozore, proglasi žrtvom koja je nepravedno u zatvoru. Ništa od toga nije uspelo jer je istina bila daleko ubedljivija.