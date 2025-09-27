Slušaj vest

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja "Dečije nedelje" od 6. do 12. decembra 2025, a koji predviđaju plaćanje posebnog iznosa od 40 dinara na svaku prodatu voznu kartu u međumesnom i međunarodnom prevozu u železničkom, vodnom, vazdušnom i drumskom saobraćaju.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, na svaku poštansku pošiljku u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa čiji prijem, prenos i uručenje obavljaju javni poštanski operator i drugi poštanski operatori, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama plaća se 10 dinara.

Na svaku prodatu ulaznicu za pozorište, bioskop, drugu kulturnu manifestaciju i sportsku priredbu za koju se naplaćuju ulaznice poseban iznos koji se plaća je 33 dinara, a za svaki prodat nosač zvuka sa snimljenim sadržajem 20 dinara.

Distribuciju propagandnog materijala i organizaciju naplate posebnih iznosa obavlja udruženje "Prijatelji dece Srbije" u saradnji sa opštinskom upravom - službom dečije zaštite.