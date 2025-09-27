Slušaj vest

Diplomatski stručnjak Emir Abraši reagovao je na izjavu predsednice tzv. Kosova Vjose Osmani koja je saopštila da je imala dug sastanak sa Donaldom Trampom, navodeći da je američki predsednik u proseku svakom lideru na prijemu posvetio svega 36 sekundi.

Osmani je na društvenoj mreži „X“ napisala da se jedan planirani protokolarni sastanak sa predsednikom Trampom pretvorio u „dug i vrlo sadržajan razgovor“.

Abraši je na Fejsbuku naveo da je na prijemu prisustvovalo 145 lidera iz celog sveta.

- Predsednik Tramp je na ovom događaju proveo sat i 28 minuta. U proseku, to je 36 sekundi po lideru. Sada zamislite kakav se dug i veoma sadržajan razgovor mogao tamo održati... - napisao je Abraši.

Inače, za ovaj prijem su lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i njegov zamenik Borko Stefanović tvrdili da je najvažniji. Za to vreme, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, umesto da se slika, radio je za našu zemlju.

Podsećamo, ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio pozvan na večernji prijem kod američkog predsednika Donalda Trampa u Njujorku za šefove država i vlada, ali da nije bio u prilici da prisustvuje zbog bilateralnih sastanaka koji su se održavali u isto vreme. Đurić je na ovaj način demantovao tvrdnje Borka Stefanovića, da su na tradicionalnu večeru američkog predsednika bili pozvani svi visoki gosti iz Evrope - osim Vučića i lidera Rusije i Belorusije, Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka.

- Predsednik Vučić jeste bio pozvan na večernji prijem kod predsednika Trampa za šefove država i vlada, zvanično, i to još 2. septembra. Nije bio u prilici da prisustvuje zbog bilateralnih sastanaka u isto vreme. Inače, naš predsednik je uz ministra Lavrova jedini evropski lider koji je imao pun bilateralni sastanak sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom. Dakle, ne priliku za selfi na hodniku - kao zvaničnici nekih drugih zemalja i teritorija - napisao je Đurić na Iksu uz fotografiju pozivnice za svečanu večeru i dodao: