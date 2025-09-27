Slušaj vest

Predsedbnica Narodne skupštine Ana Brnabić i šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Milenko Jovanov nedavno su oduševili sve pantomimom koju su objavili an TikToku.

Igra pod nazivog "Pogodi poslanika" sada je, kako je i obećano, dobila nastavak, ali ovog puta pantomimu je pokazivao Jovanov.

Pa je tako prvi za imitaciju bio Borislav Novković, što je Brnabićeva pogodila iz drugog puta, a onda je na red došao i Lutovac, pa Dragana Rakić.

I sve je to bilo lagano za Anu Brnabić.

A onda je usledio urnebes - BONUS VIDEO.

Jovanov je imitirao Miloša Parandilovića ali ZVUKOVNO, što ih je oboje nasmejalo do suza. I sve je pogodila, ali je za kraj imala pitanje za sve:

- Da vas čujem, ko je bio bolji Milenko ili ja?