Na ulicama Tirane postavljeni su bilbordi sa fotografijama bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija, kojima se pred Specijalnim sudom u Hagu sudi po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Mediji u Albaniji objavili su fotografije i snimke bilborda, podsećajući da je albanski premijer Edi Rama takođe više puta javno izražavao podršku bivšim vođama tzv. OVK koji su optuženi za ratne zločine, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Njima će suđenje biti nastavljeno u utorak, 30. septembra, svedočenjem novog svedoka odbrane.

Optužnica ih tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene u nelegalnim pritvorima tzv. OVK na KiM i u Albaniji od januara 1998. do decembra 2000. godine.

Suđenje je počelo je u aprilu 2023. godine, a tužilaštvo je do 16. aprila ove godine pozvalo 125 svedoka u sudnicu i izvelo oko 3.000 materijalnih dokaza.