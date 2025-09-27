Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević siguran je, kako je napisao na Instagramu, da su blokaderi 13. avgusta imali plan da, kako je rekao, ubiju i njega i njegovog sina i saborce.

"Želeli su da nas žive zapale kao u Odesi ili da nas kao Gadafija vuku po gradu kao trofej. Najviše me je razočaralo vređanje hrabrih i čestitih pripadnika Kobri koji predstavljaju najplemenitije srpske sinove", naveo je Vučević.

Ne propustitePolitikaTRAMP POTROŠIO 36 SEKUNDI PO LIDERU NA PRIJEMU ZA KOJI ĐILAS I BORKO TVRDE DA JE NAJVAŽNIJI: Vučić je za to vreme, umesto da se slika, radio za Srbiju
Donald Tramp Aleksandar Vučić
PolitikaMILENA ŽIVI SREĆNIJE I SIGURNIJE JER SRBIJA PODRŽAVA NAROD! Ovoj učiteljici iz seoske škole u Sopotu plata duplo porasla za 8 godina: Oduševljena sam!
srb.png
PolitikaBLOKADERI UPORNO POKAZUJU DA NE TRPE RAZLIČITO MIŠLJENJE! Javni linč spreman za svakoga ko se usudi da ih kritikuje: Beširi udario na Antonijevića!
IMG-20250908-WA0033.jpg
PolitikaNOVAKOVIĆ, LUTOVAC, RAKIĆ.. A ONDA URNEBES! Brnabić i Jovanov zatresli TikTok, usledili NEOČEKIVANI ZVUKOVI i na kraju pitanje za sve: "Da vas čujem sad?" VIDEO
984.jpg