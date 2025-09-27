Politika
"BLOKADERI IMALI PLAN DA UBIJU MENE, MOG SINA I SABORCE" Vučević: Želeli su da nas žive zapale kao u Odesi ili da nas kao Gadafija vuku po gradu kao trofej
Slušaj vest
Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević siguran je, kako je napisao na Instagramu, da su blokaderi 13. avgusta imali plan da, kako je rekao, ubiju i njega i njegovog sina i saborce.
"Želeli su da nas žive zapale kao u Odesi ili da nas kao Gadafija vuku po gradu kao trofej. Najviše me je razočaralo vređanje hrabrih i čestitih pripadnika Kobri koji predstavljaju najplemenitije srpske sinove", naveo je Vučević.
Reaguj
6