Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je na Generalnoj skupštini UN da se u BiH i na Kosovu i Metohiji sprovode sistematski napadi usmereni protiv srpskog naroda i njegovih osnovnih prava.

"I na Kosovu i u BiH pokrenuti su napadi na životne interese srpskog naroda, uključujući iskonska prava srpskog pravoslavlja", naglasio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, jednostrano priznanje nezavisnosti tzv. Kosova, u suprotnosti sa rezolucijom 1244, u suštini je predstavljalo pokušaj razaranja državnog uređenja Srbije.

Šef ruske diplomatije upozorio je da takva politika Zapada podriva mir i stabilnost na Balkanu, ističući da Moskva ostaje dosledna u odbrani suvereniteta.

Lavrov je poručio i da zapadne zemlje namerno sabotiraju Dejtonski mirovni sporazum i time vode ka urušavanju državnosti BiH.

Lavrov je delovanje Zapada na Balkanu nazvao flagrantnim primerom podrivanja suvereniteta i grubog mešanja u unutrašnje stvari nezavisne države.

Prema njegovim rečima, u ovom regionu se otvoreno krši i osnovni princip Povelje UN o obavezi svih članica da poštuju odluke Saveta bezbednosti.