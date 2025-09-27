Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje novinara Domagoja Margetića koji ističe da Beograd i Zagreb imaju plan te da je Vučić deo deonica NIS-a prepustio nekom generalu iz "Oluje".

- Ne znam šta radi taj u životu ali je to patološki lažov. U jeku obojene revolucije rekao je da moja ćerka živi u velelepnoj vili u Berlinu koja je u njenom vlasništvu. Moja ćerka je živela u kampusu u sobi jednoj sa 4 devoje. Da vidite o kakvom je patološkom lažovu reč.