Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje novinara Domagoja Margetića koji ističe da Beograd i Zagreb imaju plan te da je Vučić deo deonica NIS-a prepustio nekom generalu iz "Oluje".

- Ne znam šta radi taj u životu ali je to patološki lažov. U jeku obojene revolucije rekao je da moja ćerka živi u velelepnoj vili u Berlinu koja je u njenom vlasništvu. Moja ćerka je živela u kampusu u sobi jednoj sa 4 devoje. Da vidite o kakvom je patološkom lažovu reč. 

- Ja dogovarao sa Hrvatima, nema tog doktora koji njemu može da pomogne. Sa Hrvatima da dogovaram bilo šta, osim onoga što je službeno potpisano, ne pada mi na pamet. Niti sam nekada niti sam to do danas učinio, niti ću sutra to učiniti.

Ne propustitePolitika"'ŠKODU' NE DAM ZA 500 EVRA, NEMA NIŠTA LEPŠE OD SENDVIČA SA PARIZEROM!" Predsednik Vučić bez cenzure: Evo da li više ceni Ronalda ili Mesija (VIDEO)
collage.jpg
Politika"120.000 LJUDI VEČERAS IZ SREMSKE MITROVICE ŠALJE PORUKE JEDINSTVA" Pogledajte neverovatne prizore, Vučić podelio spektakularni snimak sa obeležavanja Sretenja
Screenshot 2025-02-15 182242.png
Politika"300.000 EVRA UZEO OSIGURANJE OD DRŽAVNE FIRME" Vučić o napadaču na studente u Pionirskom parku:Radio je za platu od 7.000 do 10.000 evra, sad tuče nečije dete
m .jpg
InfoBiz"4.650 MLADIH POKAZALO INTERES ZA POVOLJNE KREDITE" Vučić: Kupuju se nekretnine širom Srbije, to su dobre vesti posle 5 meseci, ljudi su željni normalnog života
Screenshot 2025-04-23 183321.png