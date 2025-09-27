Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČIO: Sa Hrvatima da dogovaram bilo šta, osim onoga što je službeno potpisano, ne pada mi na pamet (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje novinara Domagoja Margetića koji ističe da Beograd i Zagreb imaju plan te da je Vučić deo deonica NIS-a prepustio nekom generalu iz "Oluje".
- Ne znam šta radi taj u životu ali je to patološki lažov. U jeku obojene revolucije rekao je da moja ćerka živi u velelepnoj vili u Berlinu koja je u njenom vlasništvu. Moja ćerka je živela u kampusu u sobi jednoj sa 4 devoje. Da vidite o kakvom je patološkom lažovu reč.
- Ja dogovarao sa Hrvatima, nema tog doktora koji njemu može da pomogne. Sa Hrvatima da dogovaram bilo šta, osim onoga što je službeno potpisano, ne pada mi na pamet. Niti sam nekada niti sam to do danas učinio, niti ću sutra to učiniti.
