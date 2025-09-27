Politika
SKANDAL NEVIĐENIH RAZMERA NA RTS! Zloupotrebljavaju decu u političke svrhe - ovakav javni servis plaćaju svi građani (VIDEO)
Na Radio televiziji Srbije koriste decu na sraman način u političke svrhe!
U dečjoj emisiji "Važne stvari" u naizgled opuštenom razgovoru dečaka sa frizerom, šalju se političke poruke.
Govoreći o školi, dečak kaže:
"Išli smo prvo polugodište najnormalnije, ali sad smo imali ove prekide zbog ovih blokada i protesta".
Na navodno spontano pitanje frizera kakve su to blokade i protesti, dečak odgovara:
"Studenti se bore za pravdu. I za našu budućnost".
Skandalozno! Usred dečje emisije?!
Dakle, u pitanju je nedvosmislena politička zloupotreba dece koja nigde na svetu ne bi bila dozvoljena.
A kod nas se deca ovako zloupotrebljavaju na javnom servisu koga plaćaju svi građani!
Pritom, zloupotreba dece je nezakonita i kažnjiva.
Nedopustivo od RTS!
