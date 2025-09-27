Slušaj vest

Na Radio televiziji Srbije koriste decu na sraman način u političke svrhe! 

U dečjoj emisiji "Važne stvari" u naizgled opuštenom razgovoru dečaka sa frizerom, šalju se političke poruke.

Govoreći o školi, dečak kaže:

"Išli smo prvo polugodište najnormalnije, ali sad smo imali ove prekide zbog ovih blokada i protesta".

Na navodno spontano pitanje frizera kakve su to blokade i protesti, dečak odgovara:

"Studenti se bore za pravdu. I za našu budućnost".

Skandalozno! Usred dečje emisije?!

Dakle, u pitanju je nedvosmislena politička zloupotreba dece koja nigde na svetu ne bi bila dozvoljena.

A kod nas se deca ovako zloupotrebljavaju na javnom servisu koga plaćaju svi građani!

Pritom, zloupotreba dece je nezakonita i kažnjiva.

Nedopustivo od RTS!

