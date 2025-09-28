narod se okuplja da kaže da mu je dosta blokadera

narod se okuplja da kaže da mu je dosta blokadera

Mirne protestne šetnje građana već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.

Danas, pod motom, "Građani protiv blokada", širom Srbije očekuje se više od 200.000 ljudi u mirnoj i dostojanstvenoj šetnji u više od 200 gradova i mesta širom zemlje.

U Beogradu šetnja do RTS-a

U Beogradu će se održati protestna šetnja do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, kako bi se zajednički uputo zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana.

"Dođite da zajedno iskažemo nacionalno jedinstvo i ljubav prema jedinoj nam otadžbini u nedelju u 28. septembra, šetnjom u vašem mestu. Živela Srbija", stoji u objavi Centra za društvenu stabilnost.

"Građani protiv blokada" danas u 17 sati na sledećim lokacijama

Spisak se ažurira iz časa u čas, a građani iz sve više mesta prijavljuju svoje učešće...

Novi Sad, tri lokacije:

•⁠ ⁠Slana bara, od platoa kod najlon-pijace do crkve Vaznesenja Gospodnjeg.

•⁠ ⁠Sajlovo

•⁠ ⁠Begeč

Pančevo, Dom Vojske, Trg Mučenika bb.

Starčevo – Pančevo, Trg Neolita.

Vršac, Trg Svetog Teodora Vršačkog.

Kovin, trg ispred Doma kulture.

Kovačica, Maršala Tita broj 50, plato ispred zgrade Opštine.

Alibunar, plato ispred Doma kulture.

Bela Crkva, Miletićeva broj 2, plato ispred zgrade Opštine.

Plandište, Vojvode Putnika broj 38, plato ispred zgrade Opštine.

Opovo, u centru Opova.

Šabac, ispred zgrade gradske uprave, Gospodar Jevremova broj 6.

Bogatić, ispred zgrade opštinske uprave.

Vladimirci, ispred zgrade opštinske uprave.

Mišar, ispred Doma kulture.

Loznica, ulica Jovana Cvijića (Gradsko šetalište), plato ispred zgrade Vukovog doma.

Lešnica, ulica Ive Lole Ribara, plato ispred Sportske hale.

Krupanj, Mačkov kamen broj 3, plato ispred Biblioteke Politika Krupanj.

Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, plato ispred opštine.

Ljubovija, Vojvode Mišića broj 45, plato ispred zgrade opštine.

Priboj, na opštinskom trgu ispred hotela „Lim“.

Prijepolje, na opštinskom trgu ispred Doma kulture.

Nova Varoš, na platou ispred opštine.

Sjenica, Plato ispred bioskopa, ulica Trg Svetozara Markovića.

Čačak, Župana Stracimira, ispred Gradske uprave.

Zablaće, Zablaće bb, ispred vrtića „Maslačak“.

Lučani, Jugoslovenske Armije broj 5, ispred opštine Lučani.

Gornji Milanovac, ispred Doma kulture, ulica Vojvode Milana Obrenovića broj 6.

Ivanjica, Venijamina Marinkovića broj 1, trg Pošte.

Bajina Bašta, trg Dušana Jerkovića.

Užice – Sevojno, spomenik palim borcima NOB-a (pored OŠ “Aleksa Dejović“).

Požega, Knjaza Miloša broj 8.

Arilje, Svetog Ahilija broj 52, ispred zgrade Opštine Arilje.

Petrovac na Mlavi, plato ispred sportske hale, Jovana Jovanovića Zmaja broj 3.

Veliko Gradište, centar grada, Voje Bogdanovića broj 4.

Golubac, centar grada, Golubački trg.

Malo Crniće, centar, Bajlonijeva bb.

Kučevo, centar, plato ul. Svetog Save.

Žagubica, centar, ispred zgrade Opštine.

Žabari, centar, ispred zgrade Opštine.

Kragujevac, dve lokacije:

•⁠ ⁠MZ Ilićevo, 19. oktobra broj 77A

•⁠ ⁠MZ Stragari, Lovački dom.

Topola, parking Maxija.

Batočina, park pored crkve rođenja Presvete Bogorodice.

Knić, Trg Stevana Knićanina, ispred Doma kulture.

Lapovo, Trg Kralja Aleksandra, ispred zgrade Opštine.

Rača, plato ispred Kulturnog centra

Karađorđeva broj 48.

Jagodina, Kulturni centar, Kneginje Milice broj 21.

Paraćin, centar kod fontane.

Ćuprija, gradski trg Stefan Prvovenčani.

Svilajnac, Park prijateljstva, Trg heroja broj 2.

Despotovac, Centar za kulturu, Despota Stefana Lazarevića broj 2.

Rekovac, Parking iza zgrade Opštine, ulica Svetozara Markovića broj 2.

Kraljevo, Trg Jovana Sarića, na platou.

Vrnjačka Banja, hotel „Srbija“.

Raška, Jošanička Banja, plato u banjskom parku.

Knjaževac, ispred Doma kulture „Knjaževac“, Branka Radičevića broj 1.

Bor, ispred Studentskog centra Bor, Kralja Petra I broj 14.

Zaječar, plato ispred pozorišta, Timočke bune broj 16.

Majdanpek, ispred Komercijalne banke, 28. marta broj 2.

Donji Milanovac, Kralja Petra I, kod benzinske pumpe.

Kladovo, plato ispred Doma kulture, Dunavska broj 7.

Sokobanja, Svetog Save bb, pored male škole, na šetalištu kod slova „Sokobanja“.

Negotin, ispred Doma kulture, Trg Đorđa Stanojevića broj 5.

Boljevac, trg Radovana Glavinića, ulica Kralja Aleksandra.

Valjevo, Trg Živojina Mišića, Ulica Kneza Miloša.

Ub, Gradski trg.

Lajkovac, ispred sportske hale, ul. Vuka Karadžića broj 21.

Mionica, plato ispred biblioteke, Dr Jove Aleksića broj 12.

Osečina, Trg Braće Nedića.

Ljig, Trg Vojvode Mišića.

Kruševac, Ul. Balkanska broj 63 (kod kružnog toka).

Ćićevac, plato ispred srednje ekonomske škole.

Trstenik, Omladinski trg.

Brus, park ispred Centra za kulturu, Bratislave Petrović broj 15.

Aleksandrovac, Trg Oslobođenja, centar grada.

Varvarin, centar grada kod Doma kulture, Jove Kursule broj 34.

Smederevo, Karađorđeva broj 5-7, plato ispred Centra za kulturu.

Velika Plana, Branka Radičevića broj 6, plato ispred Centra za kulturu „Masuka“.

Požarevac, Sinđelićeva ulica.

Leskovac, Koste Stamenkovića bb, na platou ispred Doma kulture.

selo Mikulovac, Prokuplje, centar sela.

Vranje, Donje Trebešinje, kod MZ tj. stare pošte.

Niš, Opština Pantelej, kod hrama Sv. Pantelejmona, ulica Kosovke devojke.

Aleksinac, plato kod spomenika Nato žrtvama, ulica Dušana Trivunca broj 64.

Doljevac, ulica Nikole Tesle broj 55, ispred platoa javne biblioteke.

Gadžin Han, ulica Miloša Obilića.

Merošina, novi vrtić Poletarac – Narodna biblioteka u centru Merošine.

Ražanj, Trg u centru Raznja.

Paraćin, Sunčani trg kod fontane.

Aranđelovac, Žućin parkić.

Leskovac, Gradski trg, Trg Revolucije.

Crna Trava, Trg Milentija Popovića.

Vlasotince, Trg Oslobođenja broj 12, plato ispred zgrade Opštine.

Bojnik, Trg slobode, centar Bojnika do sportske hale.

Lebane, Cara Dušana broj 92, pešačka zona ispred NLB Banke.

Medveđa, Gradski trg, ulica Kralja Milana broj 36.

Vranje, Raskrsnica ulica Ive Lole Ribara i Partizanske.

Vladičin Han, park u centru grada, Ulica Svetosavska.

Bujanovac, Trg Karađorđa Petrovića.

Trgovište, Trg Kralja Petra broj 4.

Bosilegrad, Gradski trg ispred zgrade Opštine.

Kuršumlija, ulica Svete Ane, gradski trg.

Žitorađa, ulica Topličkih heroja, ispred zgrade Opštine.

Prokuplje, Trg Topličkih junaka.

Blace, plato kod Kulturnog centra „Drainac”.

Pirot, dve lokacije:

•⁠ ⁠Tanasko Rajić

•⁠ ⁠selo Krupac

Babušnica, park u centru.

Bela Palanka, Ekološko rekreativni centar Banjica.

Dimitrovgrad, centar grada.

Obrenovac, centar.