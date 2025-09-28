POZADINA SKANDALA NEVIĐENIH RAZMERA NA RTS Zloupotreba dece u političke svrhe zgrozila Srbiju, ali kad se vidi ko stoji iza toga, sve je jasno
Međutim, dogodila se sramna zloupotreba i to usred dečjeg programa zamaskirana u nekakav tobože opušten razgovor dečaka osnovca koji je došao da se ošiša i tek tako se našao u ćaskanju s političkom konotacijom, na temu blokadera i blokada, koja već skoro godinu dana razara državu i društvo iznutra terajući ljude na mržnju, nasilje i podele.
I to je najmlađim gledaocima, tek onako i usred dečje emisije, servirano kao potpuno legitimna tema o kojoj sud daje dete?!
Što je sve samo ne - dečja posla.
I nije problem u detetu, problem je u sufleru koji ga vešto navodi i meša u ono što ne samo da nije primereno za njegov uzrast nego je i nezakonito jer je zloupotreba deteta u svakom smislu kažnjiva.
Kod većine građana ovo je izazvalo zgražavanje i ogorčenje jer je većina saglasna u jednom da niti je deci mesto u politici, niti je politici mesto u dečjem životu.
Ko stoji iza emisije
Emisiju je radila produkcija "Sense Production", koja je u vlasništvu docenta FDU Milana Stojanovića i Maje Popović Milojević, poznatih po blokaderskim stavovima.
Urednica projekta je Jelena Popadić Sumić, zaposlena na RTS.
Inače, Maja Popović Milojević je producentkinja koja je potpisala podršku blokaderima FDU. Projekat je urađen u saradnji Redakcije dečjeg programa RTS-a i producentske kuće "Sense Production".
Produkcijska kuća "Sense Production", početkom godine pridružila se protestima blokadera i štrajku koji su organizovali s ciljem da se država oslabi i da sve stane, ali u tome nisu uspeli.
Evo šta je emitovano na javnom servisu
Podsetimo i šta je to što se dogodilo u dečjoj emisiji što je zgrozilo građane Srbije, razgovor je tekao ovako:
"Išli smo prvo polugodište najnormalnije, ali sad smo imali ove prekide zbog ovih blokada i protesta".
Na navodno spontano pitanje frizera kakve su to blokade i protesti, dečak odgovara:
"Studenti se bore za pravdu. I za našu budućnost".
Da stvar bude gora, ako od ovog može gore, to se dešava na javnom servisu koji plaća svaki građanin ove zemlje iz svog džepa.
