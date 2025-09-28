Slušaj vest

Međutim, dogodila se sramna zloupotreba i to usred dečjeg programa zamaskirana u nekakav tobože opušten razgovor dečaka osnovca koji je došao da se ošiša i tek tako se našao u ćaskanju s političkom konotacijom, na temu blokadera i blokada, koja već skoro godinu dana razara državu i društvo iznutra terajući ljude na mržnju, nasilje i podele.

I to je najmlađim gledaocima, tek onako i usred dečje emisije, servirano kao potpuno legitimna tema o kojoj sud daje dete?!

Što je sve samo ne - dečja posla.

I nije problem u detetu, problem je u sufleru koji ga vešto navodi i meša u ono što ne samo da nije primereno za njegov uzrast nego je i nezakonito jer je zloupotreba deteta u svakom smislu kažnjiva.

Kod većine građana ovo je izazvalo zgražavanje i ogorčenje jer je većina saglasna u jednom da niti je deci mesto u politici, niti je politici mesto u dečjem životu.

Ko stoji iza emisije

Emisiju je radila produkcija "Sense Production", koja je u vlasništvu docenta FDU Milana Stojanovića i Maje Popović Milojević, poznatih po blokaderskim stavovima.

Foto: Insajder_net Printscreen

Urednica projekta je Jelena Popadić Sumić, zaposlena na RTS.

Foto: N1 Printscreen

Inače, Maja Popović Milojević je producentkinja koja je potpisala podršku blokaderima FDU. Projekat je urađen u saradnji Redakcije dečjeg programa RTS-a i producentske kuće "Sense Production".

Produkcijska kuća "Sense Production", početkom godine pridružila se protestima blokadera i štrajku koji su organizovali s ciljem da se država oslabi i da sve stane, ali u tome nisu uspeli.

Foto: Instagram Printscreen

Evo šta je emitovano na javnom servisu

Podsetimo i šta je to što se dogodilo u dečjoj emisiji što je zgrozilo građane Srbije, razgovor je tekao ovako:

"Išli smo prvo polugodište najnormalnije, ali sad smo imali ove prekide zbog ovih blokada i protesta".

Na navodno spontano pitanje frizera kakve su to blokade i protesti, dečak odgovara:

"Studenti se bore za pravdu. I za našu budućnost".

Da stvar bude gora, ako od ovog može gore, to se dešava na javnom servisu koji plaća svaki građanin ove zemlje iz svog džepa.