Slušaj vest

Blokaderi u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu maltretirali su i ponižavali opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević zbog toga što je Romkinja, saznaje Kurir!

U imejlu koji je Tasić Knežević poslala Upravi pozorišta i direktorki Opere Dragani Radaković, ona ukazuje da se već neko vreme protiv nje vodi hajka na društvenim mrežama i kako dalje navodi, vređanje na nacionalnoj osnovi, maltretiranje i omalovažavanje, targetiranje i javni linč.

- Ovde su svi etički, moralni, profesionalni i ljudski pre svega kodeksi prekršeni, svaka dalja prepiska i svaki dalji komentar vodi u veću mržnju i linč. Zahtevam od neposrednog rukovodioca direktora umetničke jedinice opera Dragane Radaković da reaguje i da pokrene disciplinski postupak protiv pomenutih koji su u dostavljenim dokazima - navodi operska pevačica.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Ona dodaje da "u multikulturalnoj sredini širiti jezik mržnje i dovoditi u opasnost nečiji život je bez presedana i može da dovede do ugrožavanja pomenutog".

- Radno mesto treba da bude sigurno za rad, a ovakvim ponašanjem i rečnikom nikako nije. Takođe, zbog pisanja smatram da mi je ugrožena bezbednost svakim javnim nastupom u teatru, kao i na radnom mestu uopšteno - ističe Tasić Knežević.

Prema saznanjima Kurira, osobe koje vređaju opersku pevačicu na nacionalnoj osnovi su blokaderi.

Zbog ovog slučaja reagovao je i Milorad Popović iz Nacionalne asocijacije romskih novinara (NARON), koja je istakao da ovakvi napadi nisu samo lična uvreda, već udar na dostojanstvo umetnika ali i na instituciju Srpskog narodnog pozorišta, najstarijeg teatra u Srbiji.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

- Svedoci smo da se u društvu normalizuje govor mržnje i da se granice dozvoljenog pomeraju, često na račun manjina. Posebno je alarmantno kada se to dešava u umetničkoj i kulturnoj instituciji koja bi trebalo da bude prostor slobode, stvaralaštva i međusobnog poštovanja - navodi Popović.