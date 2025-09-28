Slušaj vest

Blokaderi u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu maltretirali su i ponižavali opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević zbog toga što je Romkinja, saznaje Kurir!

U imejlu koji je Tasić Knežević poslala Upravi pozorišta i direktorki Opere Dragani Radaković, ona ukazuje da se već neko vreme protiv nje vodi hajka na društvenim mrežama i kako dalje navodi, vređanje na nacionalnoj osnovi, maltretiranje i omalovažavanje, targetiranje i javni linč.

- Ovde su svi etički, moralni, profesionalni i ljudski pre svega kodeksi prekršeni, svaka dalja prepiska i svaki dalji komentar vodi u veću mržnju i linč. Zahtevam od neposrednog rukovodioca direktora umetničke jedinice opera Dragane Radaković da reaguje i da pokrene disciplinski postupak protiv pomenutih koji su u dostavljenim dokazima - navodi operska pevačica.

3 copy.jpg
Foto: Printscreen

4 copy.jpg
Foto: Printscreen

Ona dodaje da "u multikulturalnoj sredini širiti jezik mržnje i dovoditi u opasnost nečiji život je bez presedana i može da dovede do ugrožavanja pomenutog".

- Radno mesto treba da bude sigurno za rad, a ovakvim ponašanjem i rečnikom nikako nije. Takođe, zbog pisanja smatram da mi je ugrožena bezbednost svakim javnim nastupom u teatru, kao i na radnom mestu uopšteno - ističe Tasić Knežević.

Prema saznanjima Kurira, osobe koje vređaju opersku pevačicu na nacionalnoj osnovi su blokaderi.

Zbog ovog slučaja reagovao je i Milorad Popović iz Nacionalne asocijacije romskih novinara (NARON), koja je istakao da ovakvi napadi nisu samo lična uvreda, već udar na dostojanstvo umetnika ali i na instituciju Srpskog narodnog pozorišta, najstarijeg teatra u Srbiji.

2 copy.jpg
Foto: Printscreen

1 copy.jpg
Foto: Printscreen

- Svedoci smo da se u društvu normalizuje govor mržnje i da se granice dozvoljenog pomeraju, često na račun manjina. Posebno je alarmantno kada se to dešava u umetničkoj i kulturnoj instituciji koja bi trebalo da bude prostor slobode, stvaralaštva i međusobnog poštovanja - navodi Popović.

NARON apeluje na rukovodstvo Srpskog narodnog pozorišta i direktorku Opere Draganu Radaković da hitno i odgovorno reaguju, institucije sistema da zaštite bezbednost i profesionalni integritet Nataše Tasić Knežević, kao i na medije i javnost da prestanu da "podgrevaju atmosferu linča" i da shvate ozbiljnost posledica govora mržnje.

IMG-20250908-WA0033.jpg
Milos Vučević (3).jpg
biljana đorđević.jpg
Blokaderi Blokada