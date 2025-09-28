Slušaj vest

Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije general Nebojša Pavković mogao bi da stigne u Beograd već danas, saznaje beogradska "Politika".

List navodi da je avion Vlade Srbije bio od juče ujutro spreman da poleti za Finsku i preveze u Beograd Pavkovića, koji je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine.

U avionu su, osim članova posade i predstavnika države Srbije, bili spremni i članovi medicinskog tima, s obzirom na to da je general Pavković u veoma lošem zdravstvenom stanju, navodi Politika.

Prema nezvaničnim informacijama, planirano je da general sa aerodroma bude prebačen u bolicu u Beogradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da je Mehanizam u Hagu doneo odluku da prevremeno na slobodu bude pušten general Nebojša Pavković koji je, kako je naveo, u lošem zdravstvenom stanju.

- Vlada Srbije, i po mojoj molbi i po molbi mnogih ljudi, uputila je molbu zbog užasno teškog zdravstvenog stanja generala Pavkovića. Ona je prihvaćena, očigledno da se general Pavković nalazi u izrazito lošem zdravstvenom stanju - rekao je Vučić novinarima u Njujorku, tokom učestvovanja na 80. zasedanju Generalne skupštine UN.