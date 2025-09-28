Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije reagovala je povodom zloupotrebe dece na RTS i N1, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Sramna zloupotreba dece na RTS-u i N1 – politička propaganda preko maloletnika!

Umesto da dečji program bude posvećen obrazovanju i zabavi, u emisiji „Važne stvari“ na RTS-u maloletnici su iskorišćeni za slanje političkih poruka. Poseban skandal je što je televizija N1 koristila iste snimke čak i bez zamagljivanja lica dece, što predstavlja direktno kršenje zakona i prava deteta.

ANS najoštrije osuđuje ovu nedopustivu praksu i zahteva hitnu reakciju REM-a, smene odgovornih na RTS-u i procesuiranje N1. Deca nikada ne smeju biti uvučena u političke obračune – to je crvena linija koja se ne sme preći.

