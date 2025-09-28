Slušaj vest

Dok 'mase' tonu u sve dublju podelu i bes, prava društvena elita ćuti. Ali, ima li ona rešenje? Kako najobrazovaniji, najuticajniji i najmoćniji ljudi današnjice vide izlaz iz krize polarizovanog sveta i našeg sopstvenog društva?

Hoće li elitni krugovi pokušati da pomire zaraćene strane, ili će se odvojiti u svoje 'kule' i ostaviti nas da potonemo u sopstvenim sukobima? 

shutterstock_1468224731.jpg
Foto: Limbitech/Shutterstock

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su detaljno prodiskutovali svako ovo pitanje bili su Branko Pavlović, pravnik i narodni poslanik i prof. dr Dragana Mitrović, sa Fakulteta političkih nauka.

Kriza elite

- Mislim da tragamo za tim pitanjima, postoje ljudi koji imponuju mnogim delovima društva i na dobar način iskazuju svoje stavove i artikulišu to opšte stanje. Međutim, zaista je pitanje složeno iz mnogo razloga. Mi smo društvo koje izlazi iz dugotrajnih i dubokih kriza i zbog toga imamo problem da definišemo elitu jer elita u jednom društvu može biti umetnička, intelektualna, obrazovna, finansijska, politička... U svim tim tačkama, možemo da vidimo ozbiljnu krizu kada je kod nas u pitanju elita - započela je Mitrović.

Pavlović je analizirao pojam elite kod nas i u svetu:

- Nisam tu da pojedinačno govorim, ali nagovestio bih gledaocima da će se isti prepoznati po plodovima. Dakle, gledajte rezultate. Elitni deo u svakom društvu vodi računa o opštim sopstvenim interesima, dakle države i društva, pa samim tim taktički promišlja. U tom nedostatku strateškog promišljanja, kojima smo mi izloženi, imamo dvostruku odgovornost. Važan element jeste da li se neko ko je sticajem okolnosti obrazovaniji od prosečnog svog sunarodnika trudi u svom radu da spreči preterani nedopušteni strani uticaj. Naravno da stranog uticaja ima, ali ovde govorimo o nedopuštenim. Takođe je bitno da poštuje instituciju u kojoj radi, kao i zakone svoje zemlje. 

Trijumf znanja i morala ili vlast novca i moći: Ko je danas prava elita društva? Izvor: Kurir televizija

Bitnost morala

- Htela sam da napomenem da je za jednu elitu krucijalan moral i vrednosti koje ona podržava. Ona čitavom društvu signalizira koje su prave vrednosti koje treba negovati, ona ih projavljuje svojih životom, radom i učešćem u javnosti. Naravno, to je možda idealno htenje, a ako gledamo oblast društvenih nauka, mi živimo u vremenu nihilizma i to je dugačak ciklus od reformacije do danas, pa se odnos čoveka i Boga sveo na individualni pristup. Čovek je navodno postao slobodan. Bilo je logično pretpostaviti, a to govore moderni filozofi, da je bio logičan sledeći korak da se poništi Bog i da se sam čovek proglasi istim, pa čak novca ili drugog idola. Izdvajanje iz zajednice i taj individualizam je doveo čoveka do toga da nove vrednosti, koje se i na silu nameću, negiraju sam život i sve ono što vodi ka nastavku života ljudske vrste. Samim tim čovek dosta loše deluje i po sve druge vrste koje žive na planeti - rekla je prof. dr Mitrović.,

Pavić je pričao o pristupačnosti svakog na internetu i da svako može da podeli uticaj:

- Svakako da ne može bilo ko da iznosi stavove, takvi ne ulaze u pojam elite. Mogu da govore, ali ne ulaze u elitu ne zbog toga što izgovaraju, već zbog svoje apsolutne nespremnosti da preispituju svoje stavove i argumentovano razgovaraju. To mora da bude osobina nekoga ko oblikuje određene vrednosti. Čim je neko isključiv, a pritom i protiv interesa države, teško da kao takav može da uđe u pojam nekog elitnog, iako je prisutan po društvenim mrežama.

