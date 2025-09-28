Slušaj vest

Međunarodna parlamentarna konferencija „BRIKS – Srbija među prijateljima“, održaće se sutra u Domu Narodne skupštine Republike Srbije od 11 sati.

Konferenciju organizuje Pokret socijalista i neformalna Parlamentarna grupa za saradnju i pridruživanje BRIKS-u u saradnji sa Institutom za strateški društveni dijalog.

Na skupu će govoriti Aleksandar Vulin, kao prvi političar koji je istakao da Srbija ima alternativu evropskom putu i da je ta alternativa BRIKS. Pored njega, obratiće se i ambasadori Ruske Federacije i Narodne Republike Kine, kao i predstavnici Srba iz regiona, narodni poslanici Skupštine Srbije i evroposlanici.

Ova konferencija, prva u Srbiji posvećena BRIKS-u, ima za cilj da otvori široku javnu raspravu o mestu i ulozi Srbije u savremenim globalnim procesima, kao i da ukaže na činjenicu da evropski put Srbije ima jasnu i perspektivnu alternativu – saradnju sa organizacijom BRIKS, koja je danas jedan od najznačajnijih svetskih ekonomskih i političkih integrativnih procesa.