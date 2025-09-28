sad podvili rep
RTS OTKAZAO REPRIZU SPORNE EMISIJE NAKON BURNE REAKCIJE JAVNOSTI: Na skandalozan način zloupotrebili decu
Slušaj vest
Radio-televizija Srbije (RTS) otkazala je reprizu emisije "Važne stvari" nakon žestokih reakcija javnosti u Srbiji koja je osudila svesnu zloupotrebu dece za blokaderske ciljeve.
Ova informacija obelodanjena je na Instagram kanalu "Važne stvari".
- Dragi naši, današnja repriza naše emisije na kanalu RTS2 je otkazana. Vidimo se naredne subote - piše u objavi.
Foto: Printscreen/RTS
Podsetimo, iza emisije u kojoj maloletni dečak izgovara rečenicu "studenti se bore za pravdu", stoji "Sense Production", koja je u vlasništvu docenta FDU Milana Stojanovića i Maje Popović Milojević, koji su poznati po blokaderskim stavovima.
Urednica delijeg programa na RTS je Jelena Popadic Sumić.
Reaguj
6