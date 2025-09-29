Slušaj vest

Javnost u Srbiji ostala je zapanjena dečjom emisijom na Radio televiziji Srbije (RTS) u kojoj su mališani zloupotrebljeni u političke svrhe kao promoteri blokaderskog pokreta! Pozadina ovog skandaloznog programa, ali i kršenja svih dečjih prava postaje jasnija ako se zna da je emisiju radila produkcija "Sense Production", koja je u vlasništvu docenta FDU Milana Stojanovića i Maje Popović Milojević, poznatih po blokaderskim stavovima.

Urednica projekta je Jelena Popadić Sumić, zaposlena na RTS, a projekat je rađen u saradnji Redakcije dečjeg programa RTS i producentske kuće "Sens prodakšn", koja se početkom godine pridružila protestima blokadera i štrajku koji su organizovali, dok je producentkinja Maja Popović Milojević potpisala podršku blokaderima FDU.

Nedopustivo

Naime, u emisiji "Važne stvari" na RTS, u naizgled opuštenom razgovoru mališana sa frizerom, jedan osnovac upitan je o blokadama i protestima! "Išli smo prvo polugodište najnormalnije, ali sad smo imali ove prekide zbog ovih blokada i protesta", izvora prvo dečak, da bi ga frizer, u čiju spontanost su mnogi odgledavši snimak posumnjali, pita kakve su to blokade i protesti.

"Studenti se bore za pravdu. I za našu budućnost", izgovara dete ranog školskog uzrasta, za koga se opravdano sumnja da u tim godinama može da razume ovakve političke pojmove. Naravno, problem nije u detetu, već u Javnom servisu građana Srbije, koji je ovo svojim najmlađim, ali i svim drugim gledaocima, tek onako i usred dečje emisije servirao kao potpuno legitimnu temu, o kojoj sud daje dete?!

Povelja UN o pravima deteta

Sociolog Bojan Panaotović govori za Kurir da ono što smo videli na RTS predstavlja ne samo kršenje etike i svih oblika kodeksa novinarstva već i najgrublje narušavanje Povelje UN o pravima deteta.

Panaotović: Deca nikada ne treba da u bilo kom obliku budu deo i predmet političke platforme bilo kog tipa, a kamoli političke manipulacije Foto: Kurir Televizija

- Deca nikada ne treba da u bilo kom obliku budu deo i predmet političke platforme bilo kog tipa, a kamoli političke manipulacije. Precizne analize i istraživanja pokazala su da je ogroman broj čak i studentske populacije, oko 80 odsto njih, bio izvan blokaderskog pokreta, ali čak i da su te brojke veće, posredi je najjezivija manipulacija činjenicama i ruganje istini. Ovde imamo i dimenziju više jer je u pitanju Javni servis svih nas, televizija koja bi trebalo da služi informisanju svih građana, i ne znam šta treba da se desi da bi nadležne institucije preduzele konkretnije mere da se sankcionišu oni koje rade u smeru brutalnog iskorišćavanja dece u propagandne svrhe - kaže Panaotović.

Moralno odvratno

Nekadašnji predsednik Programskog odbora RTS i politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je ovakva zloupotreba naših najmlađih ne samo "politički i civilizacijski nedopustiva već i moralno odvratna".

Dragoljub Kojčić u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

- Ostatke studentskog protesta čine oni koji, slično svojim političkim prijateljima iz opozicionih stranaka, ne razumeju šta znači političko i demokratsko društvo. U tom neznanju i u silnoj želji da budu vlast, iako za to nemaju kompetenciju, oni vraćaju svoje sledbenike u pretpolitičko stanje. Kada je Srbija napravila korak od sedam milja u demokratskom i svakom napretku, oni bi da je vrate u tursko doba. Mešati političke stavove i svoje naklonosti u institucije koje nemaju veze sa njom, kao što su univerziteti, škole, pa evo sad i Javni servis, predstavlja najopasniji udar ne samo na društvo nego i na demokratiju. Pošto studenti i opozicija nemaju autoritet argumenata i znaju da na demokratskim izborima mogu da računaju samo na mrvice, usmeravaju se na političke nelegitimne prostore, ali i na decu - smatra Kojčić.

Kurir Politika

BONUS VIDEO: