Slušaj vest

Srbija je zatečena i zgrožena skandaloznom zloupotrebom dece u političke svrhe koja se dogodila u dečjoj emisiji "Važne stvari" emitovanoj na RTS-u, javnom servisu s nacionalnom frekvencijom, a psiholog Marija Milenković kaže za Kurir da je protiv korišćenja nevinosti i čistote dece i njihovog glasa kako bi se privukle simpatije javnosti, glasača i pojedinaca, a u korist onih koji bi to želeli da zloupotrebe u lične svrhe, kao i da ovakve stvari moraju biti najstrože kažnjene.

- Bilo kakva zloupotreba dece, pa čak i maloletnih lica u svrhu protesta ili političkih obračuna nedopustiva je. Bezbrižno detinjstvo nikako ne sme da bude zloupotrebljeno u političke svrhe! Pojam zloupotrebe dece je širok i mislim da ga većina nije dovoljno svesna, te da ne sankcionišemo dovoljno odrasle ljude koji odgovorno i svesno uvlače najmlađe u zonu koja im nije namenjena - govori Milenkovićeva i dodaje:

- Nevezano za bilo kakvo političko opredeljenje, ovo ne doprinosi društvu ni na jedan način, a nije čak ni buđenje kritičke svesti kod omladine.

Podsetimo, pozadina ovog skandaloznog programa, ali i kršenja svih dečjih prava postaje jasnija ako se zna da je emisiju radila produkcija "Sense Production", koja je u vlasništvu docenta FDU Milana Stojanovića i Maje Popović Milojević, poznatih po blokaderskim stavovima.