MARKO ĐURIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU

Danas se sa početkom u 17 časova u više od 200 gradova, opština i naseljenih mesta okupljaju građani protiv blokada, kako bi pokazali da je vreme da se stane na kraj nasilju, nezakonitom delovanju i društvenim podelama.

Kurir televizija prati skupove sa lica mesta tokom specijala "Narod protiv blokada", uz reportere širom Srbije, ali i iz studija.

Obrenovac spreman da podrži predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je u Obrenovac i pridružio se mirnoj šetnji, odakle izveštava i reporter Lazar Stojanović.

- Sve je spremno za ovu šetnju, tu su građani svih starosnih doba. Svi oni nose balone u boji srpske zastave. Tu je i glavna poruka "Obrenovac protiv blokada" - započeo je Stojanović, te podelio plan po kojem će se šetnja u ovom gradu održati.

- Kreće se iz centra, tu je jedna grupa građana. Oni nastavljaju ka glavnoj crkvi i proći glavnom ulicom, gde će se pridružiti predsedniku Aleksandru Vučiću.

Građani Beograda okupljaju se ispred RTS-a

Veće grupe građana iz više delova Beograda pristižu ispred zgrade RTS-a u Takovskoj ulici. Kurir televizija takođe se nalazi među njima i izveštava o atmosferi.

- Sve je u simoblu Srbije i njene trobojke. Građani nose i transparente, tu su i bajkeri. Sve je spremno i uskoro će se obratiti govornici - kaže reporterka Tijana Nikolić.

Pavlović: I građani neutralnog stava su danas uz svoj narod

Kakva poruka se šalje i šta građani žele da poruče mirnim protestnim šetnjama, pitanje je na koje je odgovorio politički analitičar Lazar Pavlović, gost specijala "Narod protiv blokada".

- Tiha većina više nije tiha. Velika je razlika kada pogledate u šta su se pretvorile studentske blokade u odnosu na njihov početak. Sa druge starne vidiite ovo danas, čak su se i neutralni pridružili i podržali predsednika Vučića. Upravo oni su konstantno bili napadani poslednjih 10 meseci. Svim građanima je dozlogrdilo - istakao je Pavlović.

Podsetio je da su obični građani, porodice sa decom, ljudi koji idu na posao, upravo ti koji su najviše ispaštali zbog nezakonitih delovanja blokadera tokom poslednjih meseci.

- Jako je važno da u svih 200 mesta svaki od skupova jeste prijavljen. Imali ste samo nekoliko najavljenih i prijavljeni skupova koje su blokaderi prijavili. Dve različite slike su u pitanju i narodu je dosta blokada.

Pavlović je povukao paralelu između početka studentskih protesta i blokada, napominjući kako su stekli političku obojenost.

- Država je štitila i njihove neprijavljene skupove. Studenti koji su bili nosioci blokada imali su političku neobojenost i mnogi su ih podržavali jer nisu bili ideološki profilisani, a ja kao politički analitičar zano sam da se iza svega krije politika. Njihovi skupovi su nasilni, nemaju strpljenja. Njima nisu cilj izbori, već da na silu preuzmu vlast.

Antonijević: Vlast se neće promeniti na ulici

Pravnik Milan Antonijević pridružio se kao gost u studiju Kurira, govoreći najpre o zloupotrebi tragedije u cilju preuzimanja vlasti.

- Mislim da je dobro da se na ovakav način pokaže želja za dijalogom. Da li ima podele ili ne, na tome treba raditi u narednim mesecima, nema potrebe za njima. Tragedija ne sme da se zloupotrebljava - započeo je on.

Antonijević je naglasio da je potrebno biti realan u proceni pravog trenutka za političko delovanje.

- Svi političi akteri moraju biti otvoreni prema građanima. Mnogi su dolazili na njihove proteste, verovali u zahteve. Razmišljate pre svega o žrtvama, a kasnije se to izgubilo. Pojavili su se politički zahtevi. Parlamentarni izbori ako se zakazuju moraju imati razlog. To je odluka parlamentarne većine i samog predsednika. Niko neće dobiti izbore na ulicama i vlast se tako neće promeniti.

Skup protiv blokada u Novom Sadu i Subotici

Reporterka Kurir televizije Staša Keneški javila se iz Novog Sada gde je u toku šetnja građana protiv blokada koja se odvija mirno, dok žandarmerija sprečava drugi deo okupljenih građana koji su došli da izazovu incidente.

- Kolona se kreće ka crkvi koja se nalazi na Slanoj bari. Pitala sam građane na ovom skupu zbog čega su tu, uglavnom kažu da žele da se stvari vrate u normalu i da Srbija treba da bude skladna i onakva kakva je inače. Na samom čelu kolone je kamion sa muzikom, pevačice su otpevale nekoliko poznatih izvornih narodnih pesama, a zatim i himnu Srbije.

Atmosferu u Subotici prenela je Alkesandra Orlić, reporterka Kurir televizije.

- Poruke su iste kao što su bile i proteklih skupova. Oni su se u početku održavali na Centralnom gradskom trgu, a od tad kod železničke stanice. Subotica je protiv blokada, a to je i sadržaj mnogih transparenata koje nose građani. U Subotici nema muzike, ali toliko se glasnije i jasnije čuju poruke svih građana da žele normalan život.

Matović: Dijalog je rešenje društvenog konflikta

Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku još jedan je od gostiju Kurir televizije koji se osvrnuo na potencijalne tenzije i incidente koje prete od strane manjinskog dela građana.

- Uveren sam da radikalne grupe koje žele da izazovu sukobe ne predstavljaju onaj pokret koji smo videli 15. marta. ostali su suprotstvaljeni većinskoj Srbiji. Bezbednosne strukture su tu. Pokušavaju da u potpunosti suzbiju mogućnost od incidenata, ali brojčanost takvih ljudi nije dovoljna da može da se napravi bilo kakva vrsta eskalacije.

Matović je podsetio na dijalog, napominjući da je on pravi potez ka rešenju društvenog konflikta.

- Nikako kroz razračunavanje na ulici, to je zaista neprimereno i predugo smo žrtve toga. Imali smo 4 studentska zahteva koja su bila ispunjena. Izašlo se u susret što se tiče svake stavke. Nakon jedne od demonstracija koje su usledile posle 15. marta rekao sam, ljudi koji nastavljaju da idu moraju da se vode kao saučesnici, a ne zavedeni ljudi.

Nišlije preplavile ulice uprkos lošem vremenu

Uprkos kiši i hladnom vremenu koje je zadesilo Niš tokom celog dana, građani su se u velikom broju okupili i krenuli u mirnu šetnju ovim gradom, odakle izveštava Kurir televizija.

- Skup će se završiti kod crkve Svetog Pantelejmona, koja je značajna ne samo za ovaj grad, već i za celu Srbiju. Poruke su iste kao i tokom svakog skupa, niko ne želi život sa blokadama, otvorili su kišobrane u bojama naše trobojke, nose i balone i poručuju da žele normalnu Srbiju - prenela je Violeta Milićević, reporterka Kurir televizije.

MARKO ĐURIĆ ZA KURIR TELEVIZIJU

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić nalazi se u Takovskoj ulici u Beogradu odakle zajedno sa građanima protiv blokada šalje poruku da je Srbiji došlo vreme za povratak normalnom životu.

- Nama je potrebna srpska ujedinjena nacija i zbog toga sam ovde, moramo da pokažemo slogu i solidarnost i ne treba da se plašimo da iskažemo naš stav, na miroljubiv i lep način. Kao neko ko je poreski obveznik, imam pravo da iznesem svoje mišljenje o radu onih koje plaćamo u pojedinim institucijama za javno informisanje. Govoreći šire, značajno je da se u Srbiju vraća stabilnost i da se zemlja okreće prioritetima koj su nam omogućili da udvostručimo bruto dohodak, sačuvamo spoljnu i unutrašnju politiku diktiranu od strane srpskog naroda.

