Politika
VELIČANSTVEN PRIZOR U BEOGRADU! Građani ustali protiv blokada pa razvukli ogromnu trobojku preko Brankovog mosta (FOTO)
Slušaj vest
Građani širom zemlje ustali su danas protiv blokada kako bi poslali poruke jedinstva i podrške.
U masovnoj šetnji preko Brankovog mosta u Beogradu razvučena je ogromna trobojka.
Foto: Kurir
Procene su da u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama učestvuje više od 200.000 ljudi, pod motom „Građani protiv blokada“. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 17 sati je sa građanima Obrenovca, u mirnoj šetnji građana protiv blokada koji se okupljaju u više od 200 gradova i mesta širom Srbije.
Sve o skupu možete pratiti u odvojenom blogu klikom OVDE.
30 · Reaguj
6