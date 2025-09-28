Slušaj vest

Građani širom zemlje ustali su danas protiv blokada kako bi poslali poruke jedinstva i podrške. 

U masovnoj šetnji preko Brankovog mosta u Beogradu razvučena je ogromna trobojka. 

WhatsApp Image 2025-09-28 at 16.57.17.jpeg
Foto: Kurir

Procene su da u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama učestvuje više od 200.000 ljudi, pod motom „Građani protiv blokada“. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 17 sati je sa građanima Obrenovca, u mirnoj šetnji građana protiv blokada koji se okupljaju u više od 200 gradova i mesta širom Srbije.

 Sve o skupu možete pratiti u odvojenom blogu klikom OVDE.

Ne propustitePolitikaUŽIVO SRBIJA USTALA PROTIV BLOKADA! 200.000 građana mirnom šetnjom poručuje jasno NE nasilju i podelama: Najveći do sada skup protiv blokada (VIDEO)
avucic.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ VEČERAS U 17 SATI SA GRAĐANIMA OBRENOVCA: U mirnoj šetnji sa narodom koji hoće svoju Srbiju nazad, Srbiju bez nasilja i blokada
av 1.jpg
PolitikaMUP SE OGLASIO BROJKAMA POSLE SKUPOVA PROTIV BLOKADA: U 125 gradova i mesta više od 144.000 građana širom Srbije bez ijednog incidenta, na neprijavljenima 5.000
collage.jpg
PolitikaVIŠE OD 144.000 DUŠA A DIŠU KAO JEDAN! BEZ IJEDNOG INCIDENTA, SVI SA ISTIM CILJEM Pogledajte spektakularne prizore: Da se normalno živi, bez nasilja i podela
collage1323.jpg