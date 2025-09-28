Procene su da u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama učestvuje više od 200.000 ljudi, pod motom „Građani protiv blokada“. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 17 sati je sa građanima Obrenovca, u mirnoj šetnji građana protiv blokada koji se okupljaju u više od 200 gradova i mesta širom Srbije.