Građani se širom Srbije, u više od 200 mesta, okupljaju u mirnim porodičnim šetnjama — sa jasnom porukom "ne" blokaderskom nasilju i podelama koje blokade donose.



Ipak, iako su pristojni i slobodni građani okupljeni u mirnim šetnjama u Bogatiću su građani napadnuti kamenicama, a porodice sa decom su na meti i strašnih uvreda!

Da je blokaderima jedini manir nasilje pokazali su još jednom — po ko zna koji put!

Ali većinski građani koji šetaju već nedeljama da bi pokazali da im je dosta blokada, nasilja i sprečavanja normalnog života, škole i rada ne odustaju tako lako dok se Srbija ne vrati slobodnom narodu!

Sve o šetnjama u više od 200 mesta u Srbiji pratite u našem blogu UŽIVO.