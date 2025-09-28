Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić šeta sa građanima protiv blokada i nasilja u Obrenovcu.

Građani su predsednika dočekali lepim rečima i poželeli mu dobrodošlicu, uz uzvikivanje "Aco, Srbine!" i slikanje sa predsednikom.

- Ovde je mnogo lepše i bolje, tu ste sa svojm narodom i ljudima. Ovde u Obrenovcu kad čovek pogleda objektivno, mislim da smo mnogo toga uradili u prethodnih 10 godina. Od Miiloša Velikog, 10 novih škola i vrtića, biblioteka, domovi zdravlja, doveli smo 5 fabrika. Sve smo to uradili, obnovili, sad se radi pijaca na otvorenom koja će biti u decembru gotova. Radimo novi atletski stadion na putu ka EKSPU, završavamo hotel - rekao je Vučić i dodao:

- Oko 6.000 ljudi je Obrenovcu - izjavio je Vučić i našalio se da će posle prebrojati koliko je bilo ukupno.

Obrenovac Foto: Kurir

O blokaderima

Kako je dodao, blokaderi "pumpaju" sve vreme, ali je gotovo tome! U celoj Srbiji ih nema, 2.700, neće biti 3.500 u celoj Srbiji. Sad pumpaju, gotova je ta priča odavno. Sada je sve do nas, ništa više nije do njih.

- Sad mi moramo ovu energiju, ovu divnu energiju i raspoloženja naroda da usmerimo ka radu, ka daljem boljetku Srbije, ka daljem napretku Srbije. To je naš posao, da radimo, gradimo, ništa više nije do njih - rekao je i dodao:

- Ja sam im lepo savetovao, gotovo je sa tom pričom, ali oni to ne mogu da razumeju. Oni misle da je politika matematika, pa mi ćemo da obezbedimo prilaz tu, pa ćemo da blokiramo ovde, pa ćemo da ne znam, da izračunamo kako ovde to i to da uradimo. Na kraju krajeva moram vam reći, nema ništa toga. Nisu ljudi klikeri da se igrate s njima. Jednostavno je to.

1/6 Vidi galeriju Vučić u Obrenovcu Foto: Pink

O RTS

- Ne mogu da kažem da je ta televizija (RTS) apsolutno nepristojno blokaderska i antidržavna, to nije fer, bio bih kao i drugi. Mislim da su neke stvari nedopustivo. Mislim da ne smeju da se zlouoterbljavaju deca, to nije prvi put.

Što se tiče njegove budućnost, na pitanje šta misli o tome, predsednik je izjavio da je svašta preživeo.

- Ja da vam odmah kažem što se tiče moje budućnosti, ja sam sve preživeo, doživeo, ono što neki ljudi za 20 života, za 20 života ne mogu da dožive. Uradio sam ono što sam mogao, samo ovde u Obrenovcu što smo uradili, odmah da vam kažem, oni neće moći, neki koji bi došli posle, neće moći za narednih 50 godina da urade. Neće moći za tih 50 godina ni da okrenu ono što smo mi uradili - rekao je i dodao:

- Tako da to je ono što ostaje iza mene, nije ovde reč o mojoj budućnosti. Ovde je reč o budućnosti građana Srbije, ovde je reč o budućnosti naše dece, možemo li za njih nešto da uradimo, možemo li za njih nešto da napravimo ili ne možemo. Tako da različit nam je pristup, različiti su nam ciljevi, različiti su nam snovi, to je ono što oni ne mogu da razumeju.

Foto: Pink

O rođendanu Ane Brnabić

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić danas proslavlja 50. rođendan.

- Poslao sam joj torticu, da vidi da mora da bude još posvećenija i da živi i zdrava i da nastavi da radi - odgovorio je Vučić.

Predsednik Vučić je na kraju stao da popriča sa građanima, slika se najmlađima a osvrnuo se i na jaknu koju nosi, te da je neko iz njegovog tima napravio jakne sa amblemom "Vučić team".

1/58 Vidi galeriju Građani protiv blokada Foto: Kurir

Sve o šetnjama u više od 200 mesta u Srbiji pratite u našem blogu UŽIVO.